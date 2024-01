Drama prin care trece Mellina, războinica de la Survivor 2021: ”Am stat pe perfuzii, medicii nu-mi găsesc leacul!”. Ce a pățit în Dominicană? EXCLUSIV

Mellina Dumitru, fosta războinică de la Survivor (PRO TV), ediția 2021, trăiește un adevărat coșmar. Starea ei de sănătate se agravează, pe zi ce trece, având hemoragie externă și stări de leșin. Până acum, niciun medic nu i-a stabilit un diagnostic. Solista ne-a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre situația ei disperată, dar și despre necazurile, cu care se confruntă, după participarea la vestitul concurs de supraviețuire.

Solista Mellina susține că primele probleme de sănătate au debutat în septembrie 2023. A mai înregistrat, de atunci, și scurte perioade de ameliorare, în urma tratamentului agresiv cu antibiotice. Îngrijorător este faptul că, deși a bătut la ușa medicilor, niciunul nu i-a stabilit un diagnostic:

”Totul a început cu o infecție urinară, pe care am avut-o în septembrie, anul trecut, cu sânge în urină, cu frisoane, după care mi-a mai trecut, o perioadă, apoi am primit un alt tratament, și tot așa. Ciudat este că, de atunci, am luat vreo șapte tipuri de antibiotice, iar mai mereu sunt pe perfuzii.

La analize, par perfectă, nu am pietre la rinichi, ecografiile ies bine, nu am probleme ginecologice, nu am nimic, dar eu nu pot dormi de durere. Am fost și la Spitalul Municipal, la Spitalul Militar, la Fundeni, plus la alte clinici din țară, căci mă luau durerile și când eram în turnee. Niciun medic nu mi-a găsit leacul.

Vă cer ajutorul, caut un doctor care să-mi stabilească un diagnostic, care să mă scape de aceste dureri, sunt nopți în care nu pot dormi!”, ne-a declarat Mellina, în exclusivitate pentru Playtech Știri.