Drama prin care a trecut iubita lui Kamara. Mama Gabriellei Nastas, diagnosticată cu o boală grea: “Viața noastră s-a dat peste cap” VIDEO EXCLUSIV

Într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, Gabriella Nastas ne-a vorbit despre momentele cumplite prin care a trecut în urmă cu câțiva ani. Mama artistei a fost diagnosticată cu cancer avansat și doar o minune o putea salva pe femeia care i-a dat viață. Iubita lui Kamara ne-a vorbit cu lacrimi în ochi despre episodul înfiorător din viața sa.

Gabriella și Kamara au fost prezenți la un concert caritabil pentru Ana Mardare, care este diagnosticată cu cancer. Bruneta și-a amintit despre un episod dur din viața sa.

În urmă cu câțiva ani, familia Gabriellei Nastas a fost devastată după ce mama vedetei a primit un diagnostic crunt de la medici. Femeia a fost diagnosticată cu cancer avansat, iar familia a trebuit să ia o decizie importantă pentru a-i salva viața! Iubita lui Kamara ne-a vorbit pe larg despre momentele îngrozitoare prin care a trecut:

“În familia mea am avut o situație grea. Mama mea a avut depistat un cancer în stadiu destul de avansat la vezica urinară. Acum câțiva ani, viața noastra s-a dat peste cap, pentru că am fost nevoiți să alegem între a lăsa lucrurile să se întâmple de la sine sau să intre într-o operație, să scoată, cumva, tumoarea aceea. Mi s-a făcut un gol în stomac povestind asta acum.

Am avut o discuție cu tata și am hotărât să facem acea operație. Am considerat și am simțit că Dumnezeu va fi alături de noi. Am făcut operația respectivă. În dimineața operației, fiind în cabinetul doctorului, am depistat că mama trebuia să fie operată de un medic rezident, iar lucrul acesta m-a speriat foarte tare.

Am ieșit din cabinetul domnului doctor cu care aveam consultația și m-am dus la cel mai mare chirurg din Republica Moldova, care era, de altfel, și profesor. Am bătut la ușă, am intrat direct, m-am prezentat și l-am rugat să o opereze el pe mama. Reacția lui a fost una de genul: “Cine ești? Cum îndrăznești?” Dar nu m-a interesat. I-am spus că atât timp cât este vorba de mama, încerc să rezolv!

A făcut acest lucru. A fost operată de el și îi mulțumesc bunului Dumnezeu. Astăzi, mama este sănătoasă și am trecut cu bine peste acest impas! Este o lovitură pe care nu o înțelegi până nu o primești.”, ne-a declarat cu lacrimi în ochi, Gabriella Nastas, în exclusivitate pentru Playtech Știri.