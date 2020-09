Denise Rifai începe emisiunea la Kanal D. Când va fi difuzată producția

Denise Rifai a bătut palma cu cei de la Kanal D pentru emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”. Show-ul este realizat după un format internațional de succes și va aduce în fața publicului, din 6 octombrie, în fiecare marți, de la ora 23:00, personalități marcante din diferite domenii de activitate care vor fi chestionate de gazda trustului Doğan.

„Sper că acesta este un scaun confortabil, pentru că este singurul lucru confortabil aici, la <40 de întrebări>”, spune Denise Rifai în teaserul emisiunii sale. Este vorba despre 40 de întrebări adresate unui invitat, care are două minute pentru a răspunde la fiecare dintre acestea. Sportivi, cântăreți, actori, oameni de televiziune, medici sau politicieni, toți vor ajunge sub tirul întrebărilor jurnalistei. Cu această ocazie, publicul va putea să descopere noi fațete ale celebrităților invitate în show și să-și facă o imagine cât mai clară și complexă despre acestea.

„Am emotii foarte mari si imi doresc din toata inima sa fie cea mai buna emisiune dintre toate cele pe care le-am realizat pana acum. Formatul este unul aparte, sofisticat, elegant, si m-a convins sa spun „Da!” imediat acestei provocari. Era nevoie de o asemenea emisiune unica in grila posturilor de televiziune de la noi.

Este o noua etapa in viata mea profesionala, insa ce ramane neschimbat este ca voi fi aceeasi Denise Rifai. Onesta, mereu in cautarea adevarului in raport cu invitatii mei, dar si cu publicul pe care il iubesc atat de mult si de care imi este foarte dor”, a spus Denise Rifai.