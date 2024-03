Drama pe care a trăit-o Lidia Fecioru. A spus totul chiar acum, ce a aflat în ziua nunții

Lidia Fecioru este unul dintre cei mai cunoscuți bioenergoterapeuți din România. Se bucură de un succes formidabil și este apreciată de o mulțime de oameni, dar puțini sunt cei care știu prin ce a trecut. A avut parte de căsnicii eșuate și a fost dezamăgită chiar în ziua nunții.

Lidia Fecioru, o femeie puternică și independentă, a traversat încercări și zbuciumuri în tinerețea sa, de la o copilărie modestă în Republica Moldova până la momente tumultoase în viața de adult. Fiica unor oameni simpli din mediul rural, Lidia a fost forțată să facă față provocărilor încă de la o vârstă fragedă.

La doar 18 ani, în ziua nunții sale, destinul i-a pregătit o încercare neașteptată. Descoperind că soțul său o înșelase și că aștepta un copil cu o altă femeie, Lidia a luat o decizie curajoasă, pe care multe alte fete nu ar fi avut curajul să o adopte.

În loc să ignore trădarea și să continue o căsnicie nedreaptă, ea a ales să își urmeze principiile și să părăsească relația, chiar la câteva ore după ce jurase iubire veșnică. După o lună de la divorț, lucrurile s-au terminat definitiv între ea și cel care o trădase.

”Prima mea relație s-a terminat la o lună după căsătorie! Am plecat în noaptea nunții acasă. Ne-a despărțit o altă femeie, care a venit mai însărcinată ca mine. A venit și mi-a spus că ea nu vrea să mi-l ia, dar să știu că vor avea un copil. Eu nu sunt zgârcită și i l-am dat”, dezvăluia Lidia Fecioru.

Cu maturitate și demnitate, Lidia a preferat să pună capăt relației într-un mod pașnic, fără scandal sau reproșuri violente. Acest gest reflectă caracterul său puternic și hotărât, arătând că nu este dispusă să accepte trădarea și lipsa de respect în dragoste și este dispusă să facă orice pentru dreptate.

Cu toate acestea, drumul ei nu a fost ușor. În plus față de dezamăgirea din căsnicie, Lidia a trebuit să facă față și unor provocări financiare și personale. Plecând în Ucraina, a fost nevoită să lupte pentru a-și asigura supraviețuirea, chiar și mulgând vacile pentru a-și întreține familia.

În drumul său plin de provocări și învățăminte, Lidia Fecioru a reușit să își găsească din nou dragostea și să își continue viața cu încredere și determinare. După ce a trecut prin experiențele dificile ale primei căsătorii, ea a găsit curajul să se deschidă din nou inimii și să își ofere șansa la fericire.

Când a decis să își dea o nouă șansă în dragoste, Lidia era deja o femeie puternică și independentă. Fiind studentă la Facultatea de Medicină, avea un scop clar în viață și o determinare de neclintit. Astfel, în ciuda provocărilor și dezamăgirilor din trecut, ea a găsit în ea forța de a merge înainte și de a-și construi un viitor mai bun.

Cu toate că a fost o perioadă dificilă, în care a trebuit să facă față jignirilor și reproșurilor din partea fostului soț, Lidia nu s-a lăsat doborâtă. În loc să se lase influențată de critici și de presiunea externă, ea și-a luat propria viață în mâini și a făcut schimbările necesare pentru a se simți bine în propria piele.

Pentru a-și recăpăta încrederea și stima de sine, Lidia a slăbit 30 de kilograme și și-a îmbunătățit considerabil starea de spirit și încrederea în sine. Această transformare a fost un semn al forței și determinării sale de a nu fi definită de alții și de a-și urma propriile vise și aspirații.

„Am învățat să nu mai trăiesc pentru alții. Am avut foarte mult de luptat cu mine ca să-mi dau seama că nu trebuie să trăiesc pentru alții și nici să nu-mi pese ce spun alții. Se spune că pe invidios nu trebuie să fii supărat pentru că invidiosul, doar pentru că te invidiază știe că ești mai bun ca el. (…)

Soțul meu a zis că arăt ca o vacă, deși nu arătam. Eu când mă îngraș, mă îngraș proporțional și când slăbesc, slăbesc la fel. Am slăbit 30 de kilograme și a zis: Acum, da. Am mers la el și i-am spus: acum nu mai vreau eu să trăiesc cu tine. Și el mi-a răspuns: Dar eu nu am nevastă de lăsat. Tu nu înțelegi: eu te alung’, a explicat aceasta.