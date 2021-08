Drama pe care a trăit-o Adrian Nartea. Prin ce momente triste a trecut actorul de la Pro TV

Adi Nartea a trecut prin clipe dificile, în care credea că nu își va mai vedea niciodată familia. A cunoscut și mai mult celebritatea cu rolul din VLAD, iar acum încearcă să facă față profesiei și meseriei de tătic.

Acum, Adi Nartea vorbește despre experiențele prin care a trecut de-a lungul vieții și felul în care l-au schimbat acestea.

Își dorește încă un copil, deja abia ce a venit pe lume a doua fetiță, Petra.

„Eu am sperat ca Petra să fie băiat, îmi doream asta. Aş mai încerca, dar trebuie să vorbesc şi cu Alina, singur nu-mi iese. Nu abordez deocamdată subiectul.

Actorul urmează să facă 40 de ani, dar nu își arată deloc vârsta. Face sport și urmează o dieta echilibrată. În plus, Adi Nartea se cântărește în fiecare zi.

„Da, este adevărat că mă cântăresc zilnic. Asta pentru că am un cântar care este conectat la un ceas, care la rândul lui este conectat la telefon şi mă ajută să îmi dau seama de evoluţia greutăţii mele. A intrat, într-adevăr, în reflex să fac asta şi să primesc o analiză a întregului proces prin care trece corpul meu”, a spus el.

Adi Nartea a vorbit și despre cumpăna din viața lui. El a descoperit că are o tumoare la cap și s-a operat de două ori. Din fericire, totul a trecut cu bine.

„A fost o experienţă grea, cu multe trăiri, sentimente şi totuşi cu un grad de inconştienţă benefic, la început, pentru că nu realizezi ce se întâmplă. Cel puţin eu nu am conştientizat-o. Am transformat-o într-o misiune pe care am dus-o până la capăt cu tot ceea ce aveam de făcut.

E încă totul foarte viu în mine, dar mă ajută să înţeleg foarte multe lucruri. Apreciez mai mult viaţa, îţi schimbă percepţia şi sistemul de valori. Au fost două operaţii la intervale scurte de timp. Cumva m-am protejat, încercând să nu stau foarte mult să mă gândesc la ceea ce o să se întâmple, ci să fiu activ.

După ce am fost la podcastul lui Măruţă şi am povestit unei ţări întregi despre experienţa mea, m-am simţit eliberat. Acum mă simt puţin vulnerabil pentru că am impresia că lumea mă percepe altfel, nu neapărat ca pe Vlad, ci ca pe un om normal, vulnerabil, care a trecut prin viaţă…”, a povestit el pentru sursa citată.