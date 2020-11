Laurette rupe tăcerea. Ce face fostul ei iubit pentru fiica pe care o au împreună

După ce s-au războit prin tribunale ani la rând, Laurette şi Mihai Ştefan au făcut pace. Celebrul model rupe tăcerea şi spune ce face fostul său iubit pentru Serena Luce Maria, fiica pe care o au împreună.

După ameninţări, scandaluri şi acuzaţii care mai de care mai grave, Laurette Attindehou, în vârstă de 36 de ani, şi Mihai Ştefan au făcut pace. Motivul ar fi Serena Luce Maria, fata de 9 ani pe care cei doi o au împreună.

“M-am împăcat în sfârșit cu Mihai. Am lăsat la o parte neînțelegerile și tot ce a fost urât între noi. Acum suntem în relații mai bune, chiar dacă mi-a făcut multe de-a lungul vremii, mi-a furat mașina din parcare, m-a amenințat cu pistolul, m-a amenințat că mă bate. Nici nu mai știu câte amenințări au fost. Ne înțelegem bine, acum vorbim. Serena merge la el ori de câte ori dorește, când i se face dor de taică-su se duce la el. O las. Nu-i problemă. Eu am custodia exclusivă a copilului. Nu are orar de vizitare Mihai”, a declarat Laurette, în exclusivitate, pentru impact.ro.