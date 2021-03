Drama lui Tedy Ursuleanu continuă. Prin ce calvar trece, la 6 ani de la #Colectiv (exclusiv)

La mai bine de cinci ani de la tragedia din Clubul Colectiv, Mariana Oprea sau Tedy Ursuleanu, cum îi spun prietenii, continuă să aibă coșmaruri.

Tedy Ursuleanu a văzut moartea cu ochii la data de 30 octombrie 2015, în timpul concertului trupei ”Goodbye to Gravity”. Atunci, a suferit arsuri de gradul 2 și 3, pe tot corpul, fiin afectată atât fizic, cât și psihic:

“Nu am mai avut nicio intervenție chirurgicală, de trei ani, mai trebuie să îmi fac doar intervenții estetice. Nu știu dacă voi trece vreodată peste. Chiar și acum trebuie să lucrez la psihic. Am făcut terapie continuă aproape doi ani și acum mai merg, mă duc când simt că am nevoie”, a declarat Tedy Ursuleanu, în exclusivitate pentru Impact.ro.