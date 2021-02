Drama lui Răzvan Fodor. Ce probleme de sănătate are vedeta TV

Actorul Răzvan Fodor are vârsta de 45 de ani. El abia așteaptă să se vaccineze împotriva noului coronavirus, întrucât a mărturisit că suferă de astm bronșic, aflându-se deci în categoria de risc.

De altfel, ca să nu se infecteze cu coronavirus, vedeta obișnuiește să se ferească cât poate de mult de locurile aglomerate, poartă întotdeauna masca de protecție și se dezinfectează des.

„Aștept să mă vaccinez, pentru că sunt în categorie de risc, am astm. Cu astm alergic n-ai voie să iei COVID-19 niciodată. Nu am ieșit luni de zile din casă. Și repetițiile la cadru de la ”Adela„ le facem cu masca pe față”, a spus Răzvan Fodor, în emisiunea „Xtra Night Show”, de la Antena Stars.

Amintim că Răzvan Fodor a fost desemnat „Bărbatul anului”, la Gala Unica 2020. El a primit mai multe voturi din partea publicului. În categoria aceasta au mai fost nominalizați Horia Brenciu, Codin Maticiuc, Florin Ristei, Valentin Butnaru, Cabral, George Piștereanu și Vladimir Drăghia.

Și soția lui Răzvan Fodor s-a confruntat în trecut cu unele probleme de sănătate, pe care le-a povestit pe blogul personal.

”Pierderile de memorie au început odată cu sarcina şi de atunci nu am recuperat ce am pierdut. (…) Păi ferească Dumnezeu să ascund eu ceva. Într-o vară, am ascuns prin casă o cutie cu jeleuri. Le feream de asta mică, le primise cadou şi nu voiam să le pape pe toate odată. Le-am mai găsit de Crăciun. Toată familia s-a bucurat. Al meu, săracul, şi-a luat nevastă mai tânără că s-a gândit ca măcar unul dintre noi să îşi aducă aminte când trebuie să ne luăm pastilele. Ţeapă! Cel mai mişto mi se rupe filmul când spui cuvintele magice: ”Te rog să nu uiţi să…”, a spus Irina Fodor.

”Câteodată, cobor din dormitor în bucătărie cu gândul să fac ceva anume, şi ajung în încăpere cu privirea pierdută. Fodor mă ghiceşte de la o poştă şi mă întreabă: «Ce, ai uitat pentru ce ai venit, este?». Eu nu-s tâmpită să recunosc, iau în mână primul obiect care îmi sare în ochi şi spun prima frază care îmi vine în minte: ”Am venit să-mi fac un ceai!„. El se uită la mine şi mai ciudat şi zice: ”Aaa, cu mixerul îţi faci tu ceai?!?„. Cum vă spuneam, ştiu să mă scot din orice situaţie”, a mai scris Irina pe blogul ei, în urmă cu ceva timp.