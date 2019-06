Drama lui Ionuț Radu, căpitanul de la Naționala României U21. Ce are cu el de fiecare dată când intră pe stadion

Căpitanul de la Naționala României U21 poartă cu el un tricou cu un mesaj extrem de emoționant. Nimeni nu s-ar fi așteptat ca tânărul să aibă parte de o asemenea amintire neagră.

Ionuț Radu este unul dintre liderii generației care ne-a adus la EURO 2019. Tânărul este jucătorul care a trecut, din păcate, printr-o adevărată dramă. Căpitanul Naționalei U21 are mereu pe teren un tricou cu chipul surorii sale care s-a stins din viață pe când el avea doar 9 ani. Acesta susține că amintirea ei îi dă putere și că o simte mereu mai aproape cu ajutorul tricoului printat cu poza fetei.

„Tricoul cu Ema îl am am de când sunt în Italia. E un tricou pe care l-am făcut eu, ca o dedicație pentru ea. Îl iau mereu în poartă cu mine! Când eram mici i-am promis că o voi duce pe toate stadioanele mari din lume. Am trei fraţi. Alexandra avea 14 ani, iar eu aveam 9 când a decedat. Tricoul îl las întotdeauna la stâlpul din dreapta. Este modul prin care eu o simt aproape şi simt că e cu mine”

Ionuț Andrei Radu