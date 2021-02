‘Am nevoie de caiete mărite. Iar cu scrisul durează mult mai mult, deoarece scriu sub acel aparat. Când am teste, fie am nevoie de mai mult timp decât colegii, fie primesc mai puține subiecte. Chiar dacă alții poate resimt că sunt avantajat, nu este așa! Acesta este maximul meu și nu maximul lor, pentru că mie mi se adaptează ochii mai greu, așa că citesc și scriu mai greu’, a mai adăugat acesta.

Părinții micuțului, Anca și Mihai Cioc, au făcut eforturi supraomenești. L-au dus să-l opereze tocmai în America.

‘Situația lui Filip sperăm că este una stabilă în acest moment, are până acum: două intervenții făcute în SUA, alta în Italia și una în Ungaria, vederea lui fiind maximul din ce s-ar fi putut obține, ținând cont că în România ni s-au dat șanse 0 să mai poată vedea ceva! Filip are un rest de vedere în ochiul drept de maximum 10%, iar cu cel stâng percepe doar lumini și umbre. Din punct de vedere fizic, Filip are nevoie acum de controale de monitorizare cel puțin o dată pe an în Italia (unde este examinat de medicii ce l-au operat în SUA și vin în Italia pentru a vedea copiii din Europa), deoarece există riscul oricand de a i se (re)desprinde retina sau de a-i apărea alte complicații ale retinopatiei ce ar necesita intervenție promptă pentru a nu-i pune în pericol restul de vedere.

De asemenea, urmărim permanent rezultatele activității de cercetare și dezvoltare în domeniul biotehnoloigiei, care sunt din ce în ce mai aproape, atât în SUA, cât și în Europa, de obținerea unei retine artificiale cât mai fiabilă în folosire și/sau a ochiului bionic. În 2011 a fost pus pe piață un dispozitiv – retină artificială, cu un preț de 100.000 $ la acel moment!‘, au concluzionat părinții concurentului de la Românii au Talent, pentru sursa citată mai sus.