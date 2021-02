Drama lui Ellie White. Ce a pățit artista, nimeni nu știa prin ce a trecut

Artista Ellie White a trecut printr-o dramă de care nu multă lume știe. Vedeta și-a povestit durerea, după mai bine de șase ani de la acel moment.

Ellie White este una dintre artistele foarte îndrăgite de public. Are numeroși fani, însă, nu mulți știu prin ce dramă a trecut cântăreața în urmă cu câțiva ani. Povestea dramatică prin care a trecut artista a avut loc in urmă cu șase ani. Atunci, tatăl vedetei a decedat si nu a mai apucat să-și cunoască nepoata abia născută.

Cântăreața și-a deschis sufletul abia acum, la câțiva ani de la acele momente. Artista și-a pierdut tatăl la doar o lună dupe ce a adus-o pe lume pe fiica sa. Însă, în acea perioada tatăl său nu a reușit să-si vadă nepoata, iar acest lucru a afectat-o pe artistă.

Tatăl cântăreței și-a pierdut viața în timp ce doremea. si a fost gășit fără suflare, de vecinii acestuia. Deși, născuse de abia o lună de zile, artista s-a mobilizat, dar a fost doborâta psihic.

”La înmormântare am fost cu ea (n.r. fetița), dar știi cum e, dacă stăm să ne gândim pe partea aia, sunt liniștită că a văzut-o la nivel spiritual. Când am auzit că s-a dus tata, m-am mobilizat, m-am pregătit de înmormântare și după, la câteva zile după ce am ajuns acasă, atunci am cedat. A fost o situație dubioasă. El a murit în somn, a fost găsit la o săptămână după, era vară. A fost cu sacul băgat de la morgă băgat în coșciug, nici măcar nu a fost coșciug deschis”, a mai spus artista.