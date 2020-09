Drama lui Dorian Popa. Artistul român a trecut prin clipe devastatoare: a povestit tot

Are un succes incredibil pe YouTube, a depăşit două milioane de urmăritori pe Instagram, iar piesele lui sunt cântate de toţi adolescenţii. Dar viaţa lui Dorian Popa nu a fost întotdeauna uşoară. Artistul a povestit că a trecut prin clipe devastatoare!

Dorian Popa este, fără îndoială, unul dintre cei mai tari artişti ai momentului. Deşi are o carieră în muzică şi vlogging de invidiat, artistul povesteşte că viaţa nu a fost întotdeauna frumoasă în ceea ce îl priveşte. Celebrul YouTuber avea doar 14 ani când părinţii lui s-au separat pentru că nu se mai înţelegeau. A fost o perioadă grea, aşa cum recunoaşte chiar el, însă mama a reuşit să îl facă să treacă mai uşor peste acest dureros moment.

După ce a făcut parte, timp de 15 ani, din trupa Teatrului Liric, Luminiţa Popa a devenit profesoară de canto clasic la Colegiul Național de Arte Regina Maria din Constanța. A reuşit, însă, să împace cu succes viaţa de mamă cu cea a carierei.

„N-aş spune că i-am crescut chiar singură, m-au ajutat bunicii. Au fost nişte situaţii în familia noastră. Am fost şi mamă şi tată şi mi-a plăcut acest rol. Acesta a fost destinul nostru. Tatăl lui ne-a părăsit, am suferit, dar sunt o luptătoare”, spunea mama lui Dorian Popa, în urmă cu ceva timp.

Fostul concurent de la „Asia Express” a povestit că aceasta a ţinut foarte mult la educaţia lui şi a fratelui, Ciprian.

“A ținut foarte mult la educația noastră. Lucru pentru care o respect astăzi nespus de mult. Am terminat AS-ul, am început master-ul dar nu l-am mai terminat pentru că am început serialul Ruxandrei Ion. Nu am mai avut-o pe mama în spate care să mă țină din ”haturi” și nu am reușit să termin masterul.

Am terminat Academia de Studii Economice, facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune. Terminând profilul de matematică-informatică la liceu, știam clar că sunt îndrăgostit de tot ceea ce înseamnă cifre”, a mai povestit Dorian Popă, în emisiunea lui Mihai Gâdea.