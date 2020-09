Ce a făcut Dorian Popa, de fapt, cu banii săi! S-a aflat acum câte mașini de lux a cumpărat și pentru cine

Dorian Popa este unul dintre cei mai bogați artiști din România, iar investițiile sale sunt pe măsură. Pe lângă noua sa vilă în care a băgat mai bine de 300.000 de euro, apartamentul pe care îl are în chirie și vestimentațiile sale, cântărețul ”consumă” mult și cu pasiuna sa: automobilele.

Dorian Popa a ajuns să facă bani pe bandă rulantă, în doar câțiva ani. Cântărețul a plecat de jos, iar acum a reușit să-și vadă visul împlinit. Are numai haine de firmă, conduce un bolid la care mulți doar ar visa și și-a construit o vilă de lux, pentru care a cheltuit sute de mii de euro. Peste toate se adaugă și imperiul din mediul online: 2 milioane de fani pe Instagram, 2 milioane pe Youtube și 1 milion pe Facebook.

„Este un Mercedes GLE 53 AMG. Ce mă bucură cel mai mult e că Doamne Doamne m-a ajutat să îmi iau o mașina AMG, care este altceva decât un Mercedes nomal. Cei pasionați știu. Este superbă, iarăși trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să o cumpăr de nouă. Este prima mașină nouă cumpărată de mine prin forța și munca mea. Este senzațională, a costat 120.000 de euro, nu este niciun secret.

Mă bucur foarte mult de ea și pentru că e o mașină atât de frumoasă și pentru că brandul este unul atât de puternic, am mai luat încă un Mercedes decapotabil și pentru Babs (n.r. iubita lui, Claudia Iosif), și una pentru Mamișor, pentru că vreau să știu că toată lumea este motorizată și că toată lumea și-a îndeplinit câte un vis atâta timp cât eu sunt în viață și alături de familia mea”, a declarat vedeta pentru Click.

Cât despre ce urmează în cariera sa, acesta a devoalat că are ”în așteptare” o piesă cu Anamaria Petrișor, care se va lansa curând pe canalul său de Youtube. De asemenea, în viitorul apropiat va lansa și o piesă în limba spaniolă, pentru care a tras vocile și a filmat videoclipul.

„Este o piesă senzațională și cu un clip interesant și îndrăzneț. Am făcut un videoclip într-un spital de nebuni, ba mai mult, au apărut și lucruri interpretabile în presă. Mai am o piesă în limba spaniolă, cu o domnișoară care e în concediu, este piesa ei, am tras vocile și videoclipul l-am filmat”, a adăugat artistul.