Drama lui Clotilde Armand. Copilul ei a murit în somn: ”Nici nu știam că se poate întâmpla acest lucru”

Clotilde Armand, deocamdată, conform datelor, este câștigătoarea Alegerilor Locale pentru Primăria Sectorului 1 din Capitală. Puțină lume știe, însă, că în spatele zâmbetului francez, se ascunde și o adevărată dramă.

Drama lui Clotilde Armand

Candidata USR-PLUS, Clotilde Aramnd ar fi câștigat cu 1000 de voturi în fața social-democratului Dan Tudorache. În acest moment există un adevărat scandal între cei doi candidați, după ce au apărut suspiciuni de fraudare a alegerilor locale de la sectorul 1.

La prima vedere cineva ar putea spune de spre franțuzoaica Clotilde Armand că este o femeie puternică și curajoasă. Dar în spatele zâmbelui șarmant se ascunde o adevărată dramă, pe care numai cineva într-o situație similară o poate înțelege. Dar să pierzi la interval de câșiva ani, doi copii, este o dramă prin care nu-și dorește nicio mamă să treacă.

De profesie inginer, Clotilde Armand, în vârstă de 47 de ani, s-a născut în Franța, în localitatea Pointe-a-Pitre. După terminarea cursurilor liceale, Clotilde decide să intre la la École Centrale de Paris, obținând diploma de inginer. Ulterior, pleacă în Statele Unite ale Americii, la Massachusetts Institute of Technology (MIT) din Cambridge. Aici obține un dublu titlu de Master of Science în specialitățile „Ocean Engineering” și „Technology and Policy”.

În aceeași perioadă ocupă și funcția de asistent la cursul „Engineering Systems Analysis”. În cadrul aceleiași instituții de prestigiu îl va cunoaște pe pe viitorul ei soț, Sergiu Moroianu, matematician român. La vremea respectivă Moroianu era cercetător la Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române, în acel timp doctorand în matematică la MIT și coleg bun cu Nicușor Dan.

În ultimul an de studiu în America, Clotilde Armand se căsătorște cu matematicianul Moroianu, în 1997. La doi ani de la terminarea studiilor Clotilde și Sergiu revin România în 1999. În 2015 viitorul candidat USR-PLUS, obține cetățenie română.

În CV-ul franțuzoaicei se regăsesc companii importante din România și Franța, la care a lucrat. Companii precum KPMG România, Airbus, Distrigaz Sud, Engie, Egis România, la Boston, Hamburg, Toulouse, Paris și București.

Copilul ei a murit în somn: ”Nici nu știam că se poate întâmpla acest lucru”

Clotilde și Sergiu Moroianu au împreună patru copii:o fată și trei băieți, dar din păcate pe alți doi i-a pierdut în codiții dramatice. Prima dramă a avut loc la patru luni de la naștere. Era vorba de o fetiță, botezată Ondine.

„Cand s-a născut Ondine, am înțeles ca toți bebelușii mei vor semăna între ei. Numai prin felul în care îi înfășam ca bebeluși îi vom recunoaște mai târziu în poze. Când a venit vara, am plecat la părinții mei să o botezăm pe Ondine. Eram toți fericiți, am mâncat drajeurile tradiționale, cum este obiceiul la botezuri în Franța. O săptămână mai târziu, Ondine nu s-a mai trezit din somn. Se apropia de patru luni. Medicii au făcut o autopsie completă și concluzia a fost că a murit de sindromul morții subite a sugarului. A fost primul nostru șoc puternic din viață. Nici nu știam că se poate întâmpla acest lucru”, a scris Clotilde Armand în cartea autobiografică „Am ales România”.

A douăa dramă din viața Clotildei Armand

A doua dramă a avut loc tot în Franța, la Paris într-o zi de 26 septembrie. Atunci Clara, cealaltă fiică a Clotildei avea să-și găsească sfârșitul când încerca să treacă strada. Drama acelui moment a fost descris în aceeași carte scrisă de Clotilde.