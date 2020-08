Drama lui Cezar Ouatu. Prin ce momente tulburătoare a trecut

Are o voce excepţională, este unul dintre cei mai talentaţi contratenori ai lumii şi se bucură de un succes uriaş. Cezar Ouatu, căci despre el este vorba, nu a dus, însă, o viaţă uşoară. Cântăreţul a trecut prin momente tulburătoare în urmă cu doar câţiva ani.

În spatele poveştii sale de succes, stă o alta încărcată de probleme şi momente tragice. Viaţa lui Cezar Ouatu nu a fost întotdeauna presărată cu lucruri frumoase, bani şi faimă. Puţini sunt cei care ştiu că acesta a trebuit să facă mari eforturi pentru a urma o facultate de muzică. Şi nu orice facultate, ci chiar Conservatorul din Milano! Cea care i-a fost mereu alături a fost mama sa, care a plecat în Italia pentru a-l susţine financiar, dar şi moral.

“Greu ne-a fost mereu. În ’96 am plecat cu băiatul şi am închiriat o casă în Lodi, un oraş de lângă Milano. Pentru a putea plăti chiria, am făcut şcoala de infirmieră, apoi m-am angajat la spitalul public. Cezar avea şi el tot felul de joburi, spre exemplu dimineaţa vindea pizza, ca să scoată nişte bani. Apoi, mergea la facultate. Greul a fost permanent, dar soţul ne-a susţinut, până când s-a prăpădit”, a declarat mama artistului pentru cei de la click.ro.