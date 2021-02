Drama lui Carmen Rădulescu. A fost bătută în ultimul hal, prin ce a trecut

Una din cele mai populare soliste de muzică ușoară, Carmen Rădulescu, nu a avut o viață ușoară. Cu o carieră impoartantă pe toate scenele românești, și nu numai, Carmen Rădulescu a fost și este o voce importantă. Dar despre viața personală a reușit să vorbească cu greu, momentele fiind din cele mai dramatice.

Viața artistei Carmen Rădulescu nu a fost una ușoară, încă din copilărie. Cu greu a decis artista să vorbească despre acele momente dramatice din viața sa. Unul din episoadele dure s-a petrecut atunci când artista, micuță fiind, a ajuns la Casa Copiilor.

Este unul din momentele grele din viața sa, iar Carmen Rădulescu a vorbit cu lacrimi în ochi, declarând într-un interviu acordat celor de la Antena Stars că ar fi ajuns plină de vânătăi, răni, făcute de părinții ei naturali. În același interviu Carmen Rădulescu a declarat că ar fi apărut un bărbat, rudă cu femeia care i-a dat viață, și care ar fi încercat să-i ia apărarea acesteia:

”În urma a două emisiuni unde am povestit chestia asta, am primit un telefon de la un bărbat care este rudă cu această femeie care m-a născut, mamă…hai să-i zic mamă deși nu am cum, nu pot. (…)

Spune că nu a fost chiar așa cum am povestit, că nu ma fost bătută. Că nu ma fost ținută de picioare cu capul în jos…. și zic ‘Dar cum să fie din moment ce părinții mei m-au luat de la casa de copii cu răni pe corp, cu bube în cap’ … tot ce era mai rău le adunasem eu’, a povestit Carmen Rădulescu.