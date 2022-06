Dramă la Insula Iubirii. A căzut de la balcon, în fața colegilor săi

A fost dramă la Insula Iubirii, reality show-ul de la Antena 1. Unul dintre concurenții din emisiunea ajunsă la sezonul 6 a căzut de la balcon, chiar în fața colegilor săi. Iubita sa actuală a privit șocată, de asemenea, întreaga scenă. Ce s-a întâmplat și cum s-a ajuns în această situație, care putea duce la o adevărată tragedie.

Concurentul care a căzut de la balcon, în fața colegilor săi, a fost Rey Actuala sa iubită, Eda, a privit totul cu groază. Se pare că totul a fost o glumă din partea ispitelor. Fetele l-au udat pe Rareș, care dormea liniștit pe un șezlong, iar între ei a început un soi de joc, probabil amuzant la început.

Rey a dorit să își „ajute” colegul și a vrut să le sperie pe fete, însă gestul lui necugetat l-a costat foarte scump. Concurentul a căzut de la balcon sub privirile celorlalți participanți la emisiune. Eda, partenera lui Rey, a povestit ce anume s-a întâmplat, de fapt.

Colegii au privit cu groază întreaga scenă. Rey s-a prăbușit în fața celorlalți, iar pentru câteva secunde a rămas la pământ. Din fericire însă, acesta nu a pățit nimic grav, dar lovitura a fost destul de dureroasă.

„Eu am văzut toată căzătura asta în slow motion, adică l-am văzut sus, s-au rupt, și căzătura, dar, pas cu pas am văzut tot și am înlemnit. Bine, acum că el este bine și s-a ridicat și am râs toți, dar dacă s-ar fi întâmplat ceva ar fi fost tragic”, a spus Eda.