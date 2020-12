Dramă fără margini într-o familie din Iași. O fetiță de patru ani a murit arsă de vie din cauza surorii sale. Ce s-a întâmplat între cele două copile

O familie numeroasă din Iași a fost lovită de nenorocire, înainte cu zece zile de Crăciun. Un accident tragic a smuls din sânul celor dragi o fetiță de doar patru ani, care a ajuns la spital cu arsuri pe toata suprafața corpului.

Miruna, o fetiță de patru ani, a fost victima unui accident petrecut în casa modestă a familiiei sale din localitatea Popești. Ea era una dintre cei șase minori ai familiei, fiind printre cei mai mici. În cursul zilei de ieri, copila se afla într-o cameră cu sora sa care voia să aprindă focul.

Aceasta se afla în par, iar sora ei de zece ani avea un recipient plin cu benzină pe care voia să îl folosească pentru a face focul. Într-o fracțiune de secundă, în momentul în care a vrut să aprindă un chibrit, benzina de pe marginea sticlei s-a aprins, iar fata mai mare s-a speriat foarte tare. Din instinctul de apărare, sora a aruncat sticla în flăcări spre pat, acolo unde se afla Miruna, fetița de patru ani.

Micuța a suferit arsuri grave, pe 60% din suprafața corpului, fiind transportată la spital în stare critică. Până la sosirea echipajelor de intervenție, mama copilei a încercat să stingă focul cu o pătură, iar bărbatul său a turnat apă peste fetiță.

„Eu eram în curte, la un purcel, când am auzit ţipete. Am încercat dar nu am reuşit să sting focul cu o pătură. Concubinul a ajuns şi el acasă şi a turnat o găleată de apă peste fetiţă”, a dezvăluit mama copilei, potrivit adevarul.ro.