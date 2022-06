Drama din viața Patriziei Paglieri: „M-a amenințat cu pistolul că mă omoară dacă nu mă întorc”

S-a aflat care este drama din viața Patriziei Paglieri. Vedeta a fost amenințată cu pistolul. Chef Patrizia Paglieri, care are o poveste de viață impresionantă, a dezvăluit cum și-a părăsit soțul, dar și cum l-a cunoscut pe tatăl lui Francesco, fiul ei. Detaliile incredibile, disponibile în rândurile de mai jos.

Chef Patrizia Paglieri este cunoscută în toată România, pentru rețetele ei, pentru accentul italian pe care îl are, dar și pentru buna dispoziție pe care o emană de fiecare dată când este prezentă la TV, dar și în public.

Cu toate astea, puțini dintre români îi știu cu adevărat povestea de viață. Chef Patrizia și-a dorit foarte mult să devină mamă, însă tatăl copilului ei a adus și momente neplăcute în viața personală.

Patrizia Paglieri a divorțat la doar 24 de ani, distanța de părinți fiind motivul separării de soțul său, pe care și acum îl consideră un bărbat de treabă. Nu au existat certuri și probleme cum ar fi infiidelitatea, așa cum se întâmplă în cele mai multe cupluri. Motivul principal al divorțului vedetei a fost strict dorul de România. Dorul de țară a făcut-o pe chef Patrizia Paglieri să ia o astfel de decizie.

Astfel, la 24 de ani, chef Patrizia Paglieri a fugit înapoi în România și nici că a mai vrut să se întoarcă vreodată în Italia. Dorul de casă și de părinți a făcut-o să revină, dar și să divorțeze și de soțul său. Bărbatul a venit imediat în România și a încercat să o convingă pe Patrizia Paglieri să rămână cu el, însă eforturile lui au fost în zadar.

„I-am spus soțului meu că mă duc în România o săptămână să văd ce fac părinții mei și nu m-am mai întors. Aici am rămas, am sunat și i-am spus că nu mai vin. S-a urcat imediat în mașină și a venit el aici. Tata avea un cazino în Amzei și locuiam în Strălulești pe lac, era micuț, dar locul vara era superb. Acolo a apărut el. Mama mi-a zis să mă gândesc bine pentru că el era un băiat ok, dar eu nu am mai vrut să mă întorc. A fost o întâlnire rece, dar nu cu supărare, pentru că nu aveam de ce să fim supărați. Era pur și simplu faptul că eu îmi iubeam mai mult părinții decât pe el”, a mărturisit Patricia Paglieri, în emisiunea lui Mihai Ghiță.