Drama cutremurătoare a lui Al Bano! Artistul a povestit momente infernale la vizita în România

Pentru locuitorii orașului Cluj-Napoca, vizita celebrului artist italian Al Bano va fi ca o întoarecere în timp. Este unul din cei mai cunoscuți artiști italieni, alături de soția sa, Romna Power, în anii 80. Din păcate, a avut parte de adevărate drame în viața sa. Una dintre acestease întâmpla în 1994. Drama cutremurătoare a lui Al Bano a ajuns să fie cunoscută de toată lumea, iar artistul a povestit momente infernale la vizita în România.

Al Bano și Romina Power sunt unul dintre cele mai faimoase duo-uri din muzica italiană. Au interpretat cântece minunate, dar au și întruchipat pentru mai multe decenii o dragoste magnifică. Când cuplul s-a întâlnit, în 1967, Al Bano era un tânăr și talentat cântăreț italian, care tocmai câștigase „Un Disco per l’Estate” cu piesa „Nel Sole”.

De cealaltă parte, Romina era frumoasa fiică a lui Tyrone Power, un star de succes la Hollywood, și a celebrei actrițe Linda Christian. S-au întâlnit pe platoul de filmare al unui film, „Nel Sole”, intitulat după melodia lui Al Bano.

La început, familia Rominei a pus obstacole în calea relației. Al Bano era doar o tânără speranță venită din sudul rural al Italiei. Romina era fiica a două vedete americane, născută în Los Angeles și obișnuită cu viața de lux a celor bogați. Cu toate acestea, cei doi și-au susținut dragostea și, în cele din urmă, s-au căsătorit. Momentul avea săs e producă în 1970, când Romina aștepta deja primul lor copil, Ylenia.

Cei mai mulți oameni știu despre cariera lui Al Bano înainte de Romina, dar nu mulți sunt conștienți de faptul că Romina însăși a jucat de la o vârstă fragedă și era deja o vedetă de sine stătătoare când și-a întâlnit soțul în 1967. Ea a semnat primul ei contract de înregistrare în 1966 și, în 1969, a câștigat secțiunea tinerilor artiști a Festivalului Festivalbar.

După ani de succese, apariții tv, recorduri de vânzări discografice, vine anul 1994. Acel an avea să devină drama cutremurătoare a lui Al Bano și Romina Power. Viețile lor au fost distruse după dispariția, în 1994, a fiicei lor Ylenia, în New Orleans. Ea nu a fost găsită niciodată și mulți cred că această tragedie a fost cea care a despărțit cuplul. În aceste zile, aflat la Cluj pentru un concert, celebrul artist, azi singur, fără Romina, a rememorat acele zile de coșmar ale anului 1994.

„Eu mult timp am fost împotriva lui Dumnezeu, am devenit ateu. Pentru că să pierzi o fiică în acel mod, nu te împaci niciodată cu tot ce ai în jur. Dar, reflectând la asta, am înțeles că și Dumnezeu și-a pierdut fiul. La vârsta de 33 de ani. Adică dacă ești un adevărat creștin, trebuie să-ți demonstrezi întâi ție asta, apoi celor care te urmăresc. Și am acceptat această schimbare.

Pentru că, da, eram împotriva lui Dumnezeu, dar asta nu mă făcea să mă simt bine.Pentru că timp de ani buni El a fost o certitudine, o pătură în plină iarnă, un pahar de apă când ești în deșert. Știu asta pentru că o trăiesc, o văd, pentru că atâtea dorințe mi le-am adresat Lui și mi s-au îndeplinit.

Deci când îți merge bine, păi, la bine trebuie și să accepți și ceva pagini negre din viața ta. Și aceea a fost o pagină, din nefericire. Da, am avut alți doi copii, chiar una dintre fetele mele pe care am avut-o cu Loredana Lecciso seamănă cu prima mea fiică, dar nu vreau să fac paralele.”, povesteșet Al Bano, conform Cancan.