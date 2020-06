Dramă cumplită pentru un bebeluș. Un bărbat din Galați și-a torturat fiul cu sălbăticie dintr-un motiv înfiorător. Ce șanse îi dau medicii

Tragedie la Galați, acolo unde un tată denaturat și-a supus bebelușul în vârstă de șapte luni unor chinuri fără margini. Bărbatul a profitat de absența mamei din casă pentru a se răzbuna pe micuțul nevinovat și lipsit de apărare.

Care a fost motivul actelor de sălbăticie

Un bărbat din Galați se află acum în arest preventiv după ce a încercat să-și omoare copilașul dintr-un motiv stupid. Potrivit procurorilor, bărbatul a manifestat acte de violență asupra copilului începând cu luna mai, atunci când l-ar fi mușcat și l-ar fi apăsat cu degetele pe față și în zona toracelui, punându-i viața în pericol: „Când am aflat, am rămas încremenită. Că l-a muşcat, că l-a bătut. I-a rupt coastele. Am auzit. N-am văzut eu„, a declarat o vecină, potrivit observatornews.ro.

Din păcate, episoadele de sălbăticie a revenit și pe data de 2 iunie, atunci când mama copilului era plecată la magazin. În timp ce se afla în locuinţa din Vădeni, comuna Cavadineşti, judeţul Galaţi, individul şi-a bătut din nou copilul.

Potrivit informațiilor oferite de medicii legiști, bebelușul a suferit un traumatism cranio-meningo-cerebral cu hemoragie, care necesită 50-55 de zile de îngrijiri medicale, potrivit comunicatului Parchetului de pe lângă Tribunalul Galați, citat de Mediafax. În dosarul bărbatului este menționată afectarea integrităţii fizice şi psihice a minorului, acesta riscând să rămână paralizat și orb pe viață.

Întoarsă acasă, femeia și-a găsit propriul copil în stare de inconștiență și plin de vânătăi. Aceasta a solicitat imediat ajutorul cadrelor medicale, iar din cauza stării grave în care micuțul se afla a fost luată decizia transportului la un spital cu un elicopter SMURD, potrivit observatornews.ro.

Bărbatul a încercat să-și ascundă intențiile

Familia celor doi susține că ulterior, bărbatul ar fi vrut să-și ascundă fapta, mințind că bebelușul a căzut din pătuț. Din fericire, vecinii au fost cei care l-au demascat pe tatăl criminal, acesta dezvăluindu-le faptele. Aceștia au povestit că principalul motiv al gesturilor sale este îndoiala că bebelușul ar fi al lui.

Se pare că tănărul a fost plecat la muncă în Anglia și s-a întors înainte de declanșarea pandemiei: „A fost plecat la muncă. Şi ea a umblat aiurea şi când a venit a zis că nu e al lui copilul. El a zis că nu-i copilul lui şi-l omoară„, a povestit un vecin. Potrivit primelor informații, cei doi mai au un copilaș pe care mama îl creștea singură într-o casă modestă, supraviețuind din ajutoarele sociale. Primarului comunei a dezvăluit că bebelușul poartă doar numele mamei din cauza unei “neînțelegeri” între părinți.

Magistraţii Tribunalului Galaţi au aprobat cererea procurorilor şi au dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile, fiind acuzat de tentativă de omor şi rele tratamente aplicate micuțului.

“Inculpatul fiind cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la omor şi în concurs cu o infracţiune de rele tratamente aplicate minorului”, a declarat procuror Liliana Istrate, purtatoarea de cuvânt a Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi.

În acest moment, copilul se află la Spitalul “Grigore Alexandrescu” din Capitală, starea lui fiind una extrem de gravă.

Direcţia pentru Protecţia Copilului a început o anchetă cu privire la acest caz, urmând a stabili şi urmează să stabilească în grija cui vor rămâne cei doi copii.