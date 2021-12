Drama care îi strică fericirea lui Denise Rifai de sărbători: „E dureros subiectul”

Denise Rifai, una dintre cele mai populare prezentatoare TV în acest moment, a dezvăluit cu cine își va petrece Crăciunul anul acesta și cât de împlinită se simte la sfârșit de an.

Denise Rifai este obișnuită să lucreze până târziu, iar Crăciunul acesta nu este o excepție. Cu toate acestea, prezentatoarea TV se bucură de perioada Crăciunului și așteaptă sezonul rece cu bucurie. Chiar dacă muncește foarte mult, mereu își face timp pentru familie și pentru prietenii apropiați.

“În televiziune întotdeauna avem fie Crăciun, fie Revelion, fie Paște, fie 1 Mai. Cei de acasă trebuie să știe, de când sunt la Kanal D, practic este al doilea an în care am avut liber de Crăciun și am liber și de Revelion, nu mi s-a mai întâmplat, mă acomodez cu chestiunea asta”, a povestit Denise Rifai.