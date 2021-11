Drama care a marcat-o iremediabil pe Romanița Iovan. I-au dat lacrimile în fața lui Cătălin Măruță

Romanița Iovan a oferit mai multe detalii despre drama vieții sale. Aceasta a retrăit cu ochii în lacrimi momentele extrem de grele. Ce a povestit celebrul fost model despre tragedia în care și-a pierdut fostul soț? Nimeni nu știa asta.

Romanița Iovan a fost invitata unui segment special din cadrul emisiunii ‘La Măruță’ unde a vorbit despre viața sa. Desigur că în interviu nu a putut să nu aducă aminte despre drama vieții sale, momentul în care a rămas o mamă singură.

Amintim că Adrian Iovan a murit în ianuarie 2014 în urma unui accident aviatic din Munții Apuseni. Soții Iovan au fost căsătoriți între anii 2003 și 2008, ulterior au decis să meargă pe drumuri separate.

Fostul model în vârstă de 57 de ani susține că relația lor după divorț a fost una foarte bună tocmai pentru că aveau cel mai important lucru care să-i unească – fiul lor. Albert s-a născut în anul 2006 și chiar cu o lună înainte Romanița pierduse o sarcină, amănunt pe care nu-l știau fanii vedetei.

Cea din urmă a povestit că pe când era foarte tânără nu se gândea să devină mamă pentru că voia să fie o femeie de carieră. Totul s-a schimbat în momentul în care l-a întâlnit pe tatăl copilui ei.

„A fost cea mai neagră perioadă din viața mea. Am primit sute de scrisori! Unele de susținere, altele cu amenințări. Ajunsesem să mă rog ca cei care denigrau familia mea să pățească același lucru. Atât de încărcată am fost! Eu am pierdut o sarcină în acele zile. Albert știe povestea toată, mai ales acum fiind mare.

E o experiență prin care am trecut noi și e cel mai bine să știe. Dacă nu se întâmpla, Albert nu se năștea. Am descoperit că eram însărcinată chiar la începutul lui octombrie. Eu am rămas însărcinată iar în ianuarie, ulterior tot în octombrie l-am născut pe Albert.

Mi-am dorit să fac o carieră și de micuță nu am vrut copil. Când l-am văzut pe Adrian am început să-mi doresc. Doi oameni care se iubesc pot să ajungă la divorț pentru că drumurile lor se despart, dar asta nu înseamnă că nu sunt împreună în alte direcții.

Noi am rămas foarte buni prieteni și mă bucur că Adrian a fost alături de Albert în acei 7 ani. A fost un moment complicat pentru mine pentru că am fost dusă în eroare. Cu o seară înainte se spunea că au fost găsiți, că sunt vii, după că nu mai sunt”, a mărturisit vedeta.