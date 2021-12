Dragoș Săvulescu a devenit tătic. Prima imagine cu fiul lui și al Angelei Martini

Dragoș Săvulescu și Angela Martini sunt cei mai fericiți oameni din lume de când au devenit părinți. Fotomodelul și soțul ei au apelat la o mamă surogat pentru a-și vedea visul împlinit. Anunțul fericit a fost dat chiar de vedetă, pe pagina sa oficială de Instagram. Prietenii săi virtuali s-au bucurat enorm pentru cei doi proaspeți părinți.

Dragoș Săvulescu a devenit tată pentru prima dată. El și soția sa, fotomodelul Angela Martini, au devenit părinții unui băiețel sănătos în data de vineri, 3 decembrie 2021. Fostul acționar de la Dinamo se consideră cel mai norocos bărbat de pe planetă.

Săvulescu și frumoasa lui parteneră de viață au devenit părinți cu ajutorul unei mame surogat, care a născut un băiețel perfect sănătos, de nota 10. Fericirea a fost prea mare pentru a o ține doar pentru ei, așa că Angela Martini a fost cea care le-a dat vestea cea bună prietenilor săi virtuali de pe rețelele sociale.

Într-un moment atât de emoționant, soția lui Dragoș Săvulescu i-a mulțumit femeii care i-a purtat fiul în pântec timp de 9 luni, căreia îi este veșnic recunoscătoare, după cum a spus chiar frumoasa Angela Martini.

„Fiul nostru Kylee Martini Săvulescu, iubirea noastră eternă, s-a născut ieri, 2 decembrie 2021, în Dallas, Texas. Am fost norocoși să avem propriul nostru copil cu ajutorul unei mame surogat.

Dragoș Săvulescu și Angela Martini au trecut prin momente dificile, după ce fostul acționar al alb-roșilor a fost condamnat la cinci ani și jumătate de închisoare, scăpând de încarcerare după ce s-a stabilit în Italia.

La sfârșitul lunii septembrie 2021, modelul de naționalitate albaneză declara făcea primele declarații după ce Dragoș Săvulescu nu a mai fost extrădat în România.

„Sunt atât de fericită. Se pare că acest coșmar s-a încheiat în sfârșit. Am trăit momente demne de scenariu de film, iar după ce am înțeles care a fost nivelul presiunii făcute de autoritățile române pentru o arestare care s-a dovedit a fi ilegală, am înțeles din nou cât de multă injustiție există.

În acest moment însă nu îmi doresc decât să uit această experiență teribilă. Arestarea lui Dragoș în Mykonos a fost un moment extrem de dificil apărut după ce ne-am luptat pentru justiție adevărată atât de mult timp. Asta e adevărul! Apropo, suntem atât de fericiți pentru că suntem acasă.”, declara Angela Martini, acum ceva timp.