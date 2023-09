Dragoș Dolănescu, mesaj de împăcare pentru Maria Ciobanu. Se bucură de succes în Costa Rica: ”Am refuzat funcția de primar”. Ce s-a întâmplat cu vila lui din Sinaia EXCLUSIV

Dragoș Dolănescu ne-a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre planurile sale, pe plan politic, dar și despre casa din Sinaia, în valoare de 300.000 de euro.

Cu acest prilej, el i-a făcut o urare solistei Maria Ciobanu, marea rivală a mamei lui, Margarita Valenciano, cu ocazia împlinirii vârstei de 86 de ani.

După ce i-a expirat mandatul de deputat, în Costa Rica, lui Dragoș Dolănescu i s-a oferit un post de primar. El ne-a explicat, exclusiv pentru Playtech Știri, de ce a refuzat onoranta funcție, dar și ce planuri are, pe plan politic, tot în Costa Rica, țară în care locuiește de mai bine de 15 ani:

”Mai multe partide politice mi-au oferit funcția de primar, dar m-am decis să nu mă bag în politică, în această perioadă, sper ca peste un an și jumătate să revin în Parlament. În Costa Rica nu există carieră parlamentară, ca în România, aici, după ce ieși, mai aștepți 4 ani, apoi speri să fii ales din nou deputat.

Eu am fost sprijinit de oameni, am fost ales de ei, deși numele Dolănescu nu înseamnă absolut nimic în Costa Rica. Sper să revin ca deputat, pentru că în mandatul trecut am făcut lucruri bune, am ajutat oamenii, la greu, în pandemie, am donat și o parte din salariu, am cărat cu cârca saci cu mâncare, pentru clasele nevoiașe, pentru șomeri”.