Coșmarul trăit de Dragoș Dolănescu, după decesul mamei fiului său. Ce i-au făcut socrii: ”Poliția mi-a pus bebelușul în brațe” EXCLUSIV

Dragoș Dolănescu a trecut prin mari necazuri, în urmă cu 18 ani, după decesul Mariei, mama fiului său cel mare, Ion. Foștii socri au refuzat să-i dea copilul: ”Nu m-au lăsat să-l văd trei luni”, ne-a declarat Dragoș, în exclusivitate pentru Playtech Știri. Dragoș Dolănescu și-a recuperat băiatul, cu ajutorul Poliției, imediat după rezultatul testului ADN.

Dragoș Dolănescu a avut mari probleme cu foștii socri, după decesul femeii iubite, pe motiv că voiau să păstreze bebelușul.

”Părinții iubitei mele m-au dat în judecată, după decesul ei, mi-au luat copilul. Eu încă nu figuram, ca tată, în acte, nu apucasem să-mi trec numele, totul s-a întâmplat prea repede. Nu mi-am văzut fiul trei luni, bunicii lui din Spania l-au ținut departe de mine. Însă, chiar de Ziua Îndrăgostiților, pe 14 februarie 2005, de parcă ar fi fost un semn, Poliția mi-a pus bebelușul în brațe, după ce a intrat peste foștii socri, în casă, cu mandat. Ei voiau să păstreze bebelușul, voiau să-l treacă pe numele lor. De-abia după ce am demonstrat că eu sunt tatăl lui, după rezultatul testului ADN, am reușit să-mi țin băiatul în brațe. Eu le înțeleg durerea, își pierduseră fata, mi s-a părut oarecum omenește că au încercat să-și ia nepotul, ca să-l crească. Ce a fost, însă, a trecut, acum avem o relație bună, pentru nepotul lor”, povestește Dragoș Dolănescu, exclusiv pentru Playtech Știri.

Dragoș a fost tare dezamăgit de reacția părinților Mariei. Din durere și din disperare, aceștia i-au făcut viața un coșmar, lăsându-l, atât fără copil, cât și cu casa goală.

Dragoș Dolănescu a decis, după ce s-a sfătuit cu părinții lui, Ion Dolănescu și Margarita Valenciano, să-și crească fiul în Costa Rica.

”Mama mi-a fost aproape, când am avut necazuri. După decesul iubitei mele, ea a venit în Spania, unde eram la studii, a fost și la înmormântare. Primul lucru pe care l-am făcut, după ce mi s-a dat copilul, a fost să-l botez ortodox, în România. Atunci, tata m-a întrebat: Măi, Dragoș, unde vrei să locuiești, cu băiatul, aici, în România, sau în Costa Rica? Eu am mai crescut copii, îl creștem și pe nepot!. M-am gândit și am ales să plec cu fiul meu în Costa Rica, unde mama m-a ajutat enorm. Am vrut să aibă o viață liniștită, în casa tatălui meu era mereu prea multă lume, gălăgie, nu era un stil de viață potrivit pentru un bebeluș”, ne-a mai spus Dragoș Dolănescu.