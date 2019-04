Liviu Dragnea și banii pentru gospodării – e noua gamă de promisiuni lansate de liderul PSD. Aflat în Botoșani, pentru a participa la un miting electoral, șeful PSD a anunțat planul pentru nord-estul țării.

Liviu Dragnea a spus că Guvernul va aproba „cât de curând”, prin ordonanță de urgență, un program de sprijin.

Ar urma să se acorde câte 20.000 lei fiecărei gospodării din regiunea nord-est. Cu acești bani, familiile ar urma să-și îmbunătățească viața.

„(…) această regiune are un PIB pe locuitor de 27.000 de lei față de 44.000 de lei media națională. Am gândit, am elaborat un program specific de sprijin punctual pentru această regiune. O să vă spun doar câteva elemente din program. Restul programului sper ca în toată această perioadă să îl faceți cunoscut pentru ca oamenii să îl poată să îl acceseze. Este vorba în primul rând de acordarea a 20.000 de lei. Banii merg spre fiecare gospodărie pentru îmbunătățirea condițiilor de locuire în mediul rural și dotarea gospodăriilor cu utilaje agricole.” Liviu Dragnea