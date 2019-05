Dragnea, desființat de presa străină: “Ideologia lui este el însuși”. Ce scrie The Guardian despre liderul PSD

Liviu Dragnea e subiectul unui amplu articol publicat de britanicii de la The Guardian. Jurnaliștii creionează portretul liderului PSD, în contextul în care România va găzdui summit-ul informal de la Sibiu.

În analiza publicată de The Guardian se menționează că liderii europeni urmează să se reunească joi, pe 9 mai, la Sibiu, în cadrul unui summit informal. Pe lângă Theresa May, care nu va participa, deși Marea Britanie nu a ieșit din UE, un alt mare absent este Liviu Dragnea.

Jurnaliștii britanici notează că liderul PSD este cel mai puternic politician din România și că el reușește să controleze, din umbră, mai toate instituțiile importante din România. Publicația nu se ferește să-l compare pe Dragnea cu premierul Ungariei, Vicktor Orban, și cu liderului partidului aflat la putere în Polonia, Jaroslaw Kaczynski.

Jurnaliștii britanici amintesc de faptul că Liviu Dragnea are o condamnare definitivă cu suspendare, în dosarul Referendumul și tocmai de aceea nu a putut fi premier. Chiar și așa, el este cel care conduce Guvernul și puțini se îndoiesc de acest lucru. În plus, e amintită și pedeapsa de trei ani și jumătate de închisoare cu executare, primită în primă instanță.

În articol sunt citați și Victor Ponta și Monica Macovei, fostul ministru al Justiției. ”Ideologia lui e el însuși” spune fostul președinte PSD, în vreme ce Monica Macovei notează: ”El face totul, le spune miniștrilor și premierului ce să facă, ei sunt toți plastilină în mâinile sale”.

Sunt amintite apoi disputele pe care puterea de la București le-a avut cu oficialii de la Bruxelles pe tema justiției. Nu de puține ori, Guvernul României a fost arătat cu degetul pentru încercările de a-și subordona sistemul judiciar.

Se amintește de faptul că Guvernul a încercat să forțeze adoptarea unui proiect de lege care ar fi modificat Codurile Penale și care i-ar fi fost favorabil liderului PSD.

”Știam foarte bine la momentul aderării că România și Bulgaria nu erau pregătite. Am greșit când am sperat că, odată devenite state membre, aceste două țări se vor alinia imediat la standardele europene. Poți presa o țară când vrea să intre în UE, dar după aderare, posibilitatea de a obține reforma scade considerabil. Acesta e un eșec structural al sistemului nostru”, a spus o sursă citată de The Guardian.