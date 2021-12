Dr. Beatrice Mahler, avertisment crunt privind antiviralele împotriva covid-19: „Efecte adverse grave”

Dr. Beatrice Mahler, managar al Institutului Marius Nasta din Capitală a avertizat că antiviralele folosite în tratarea coronavirusului pot să aibă efecte adverse mult mai serioase decât vaccinul. Beatrice Mahler a spus că la ora actuală sunt două tratamente cu antivirale ce se pot administra persoanelor infectate cu coronavirus.

Managerul Institutului Marius Nasta a avertizat la postul de televiziune România TV că deși varianta Omicron nu este la fel de agresivă precum varianta Delta, nu este cazul de relaxare. Medicul a tras un semnal de alarmă privind antiviralele folosite pentru tratarea celor infectați cu coronavirus.

„Din informatiile care vin din străinătate, cazurile Omicron sunt cazuri usoare, care pot fi tratate acasă. Este singurul lucru care ne linisteste. Nu inseamna ca trebuie sa ne relaxam, pentru că avem categorii vulnerabile, avem varstnicii care sunt mult mai vulnerabili.

La populatia vaccinata, riscul de internare in spital este foarte mic. Să nu uităm că România are jumatate din populatie vaccinata, iar o mare parte din populatie a trecut deja prin boală.

In acest moment sunt 2 tratamente antivirale dedicate covid-19, care au eficienţă crescută dacă sunt adinistrate in primele cinci zile de boală. E de menţionat ca acest tratament, daca nu se administreaza sub supraveghere medicală, are efecte adverse poate mai serioase decât vaccinul”, a spus Mahler la România Tv.