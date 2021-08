Medicul Adrian Marinescu a vorbit despre vaccinarea obligatorie în România. Țara noastră a rămas codașă atunci când vine vorba despre numărul persoanelor ce au decis să se imunizeze împotriva COVID-19.

Medicul infecționist a vorbit despre faptul că testarea este redusă în România, așa că nu se pot găsi toate persoanele ce au fost infectate cu noul coronavirus. Adrian Marinescu a mărturisit că lucrurile se pot schimba radical în țară.

Medicul Adrian Marinescu a explicat și că nu este de acord cu vaccinarea obligatorie în România, mai ales pentru că un efect devastator ar putea să fie obținut, românii fiind lipsiți de motivație pentru a se imuniza în cazul în care o să fie obligați.

De asemenea, medicul infecționist a punctat faptul că persoanele ar trebui să își dorească să facă vaccinul anti-COVID-19 pentru a scăpa de boală, mai ales pentru că au existat mulți români ce au ajuns în spital cu forme severe ale virusului după ce s-au infectat.

„La mine încă de la început, punctul meu de vedere a fost că nu există termenul de obligativitate, pentru că funcţionează ca un bumerang.

În momentul în care vii cu ceva obligatoriu, s-ar putea să obţii efectul invers. Partea de motivaţie nu mai e ca la începutul campaniei, când vorbeam de studii şi date.

Prin vaccinare, mă interesează să nu-mi pun viaţa în pericol. Mă interesează că nu fac o boală gravă.

Spre deosebire de alţii care doar citesc unele date şi vorbesc de unele statistici, sunt printre cei care de un an şi jumătate am văzut un număr imens de pacienţi în spital şi, din păcate, am văzut foarte multe forme severe chiar printre persoane cunoscute şi cărora nu prea am avut cum să-i ajut.

Din păcate, au ajuns în Terapie Intensivă şi mi-aş fi dorit să-i am vaccinaţi ca să găsesc o variantă ca ei să nu se îmbolnăvească.”, a mai spus medicul infecționist pentru sursa menționată mai sus.