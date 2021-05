Loredana Groza fără Photoshop. Adevărul despre corpul ei nu e în pozele de pe Instagram (exclusiv)

Loredana Groza a devenit ținta cârcotașilor și urâcioșilor în ultimii ani. Cunoscutul jurat de la emisiunea „X Factor” nu mai scapă de gurile rele care o acuză că și-ar fi făcut prea multe operații estetice. Iată adevărul despre corpul ei – varianta din spatele pozelor de pe instagram-ul cântăreței!

Loredana Groza arată fabulos pe Instagram, lucru care este contestat de fanii care au apucat să o vadă în realitate și să-i ceară un autograf sau care au mers la un eveniment unde aceasta a prestat.

Mulți dintre români au susținut în ultimii ani că diva a exagerat și au contestat vehement declarațiile acesteia conform căreia nu ar fi apelat la nicio operație estetică. Iată că avem la dispoziție câteva fotografii surprinse de paparazzi impact.ro care să spună realitatea!

Fanii își pot da acum cu părerea și pot stabili odată pentru totdeauna dacă le place de Lore per total sau nu, dincolo de ceea ce prezintă diva pe rețelele de socializare. În imaginile cu pricina apare blondina îmbrăcată extrem de lejer cu un costum de trening, la pol opus cu vestimentațiile care mai de care mai mulate și mai dezgolite cu care și-a obișnuit fanii.

În tot acest timp în care a fost pusă la perete pentru schimbările nefirești de care fanii consideră că a avut parte vedeta a tot repetat că e vorba doar despre un stil de viață sănătos. Aceasta își respectă orele de odihnă, se hidratează corespunzător, are un regim alimentar echilibrat și face mult sport.

”Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic. Nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă acuză. Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel, cine mă cunoaște știe că așa e. Nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine. Sport, mâncare simplă, meditație… Nu trebuie să treacă nicio zi fără să ai puțină grijă de tine! Operațiile pot să mai aștepte. Sunt atâtea soluții simple, eficiente și neinvazive, în ziua de azi”

Loredana Groza (Sursa: viva.ro)