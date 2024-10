Dovada că Laurențiu Reghecampf a plătit pensia alimentară. Atac dur la Anamaria Prodan: „99,99% din ce spune sunt minciuni”

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt din nou în scandal, după ce impresara l-a dat în judecată, acuzându-l că nu a mai plătit pensia alimentară de șase luni. Femeia de afaceri a cerut să i se pună sechestru lui Reghe pe bunuri, iar acum antrenorul contraatacă.

În urmă cu puțin timp, Reghe s-a trezit cu un nou proces pe numele lui, de data aceasta pentru pensia alimentară. Anamaria Prodan l-a dat în judecată pentru dreptul financiar pe care ar trebui să îl plătească lunar către fiul lor și a cerut să fie executat silit. Impresara spune că Reghe nu ar mai fi plătit pensia alimentară de jumătate de an, ceea ce înseamnă o sumă totală de 12.000 de euro.

Antrenorul nu a rămas indiferent la acuzațiile și la acțiunile fostei soții și a luat atitudine. Reghe are o altă versiune asupra lucrurilor și se spără spunând că a plătit pensia alimentară și că impresara minte. Tehnicianul își susține afirmațiile cu un extras de cont de la bancă, prin care demonstrează că a virat banii încă din luna iulie.

Atât ea, cât și avocatul ei îmi demonstrează încă o dată că nu-și doresc decât să creeze discuții gratuite și să mă șicaneze, inducând în eroare opinia publică. 99,99% din ce spune ea sunt numai minciuni. Am depus contestație și se va dovedi și în instanță că am dreptate”, a declarat Laurențiu Reghecampf, pentru ProSport .

Eu am crezut că impresara, mai nou antrenoare de box, are alte griji, respectiv să pregătească gala iubitului, dar varianta feminină a lui Titi Prosop se ocupă de farse prin instanțe și prin media. De altfel, la termenul pe care l-am avut în procesul de divorț, mi-a recunoscut faptul că a primit banii și că va retrage acțiunea.

Contactată de aceeași publicație pe marginea acestui subiect, Anamaria Prodan spune că acea dovadă a unui transfer bancar din luna iulie nu dovedește nimic. Impresara spune că Reghe mai avea datorii și la ea și că, în afară de suma de 4.000 de euro, echivalentul pensiei pe două luni, mai are de plătit din urmă.

”Instanța minte, nu? Executorii sunt proști, nu? Fetița Reghița e inocentă, nu? Cine minte? Eu mă distrez cu specimenul. Și avocații mei. Ne este foarte milă și silă în același timp de el. Se face de râs zilnic. Probabil are timp liber și este tot într-o petrecere de uită să socotească lunile. Vă arată un transfer din luna a 7-a pentru o sumă de 4.000 dolari sau ceva de genul. Avea datorii și la mine, ce credeți? Are peste tot… Ce facem cu lunile celelalte? Le tăiem din calendar cu pixul roșu? Săracul de el, cum a ajuns… înțelegeți că am fost bărbatul în casă timp de 16 ani?

Femeia mea… Reghița a stat liniștită fără să știe cum este realitatea vieții de fapt? Femeia plătea mese fetelor de oraș (și la astea tot ultimul ajungea după ce stătea la coadă să termine bărbații adevărați), comanda prin restaurante ‘srimpi d-aia mari’ și tot nu le sătura! Tot cu burta goală plecau… Eu, Anamaria Prodan am purtat și port costum bărbătesc toată viața! În timp ce ea fosta mea soție, Reghita, poartă fustă cu tocuri. E greu să mergi pe tocuri și să-ți păstrezi echilibrul… nici asta nu face bine Reghița… echilibrul lui este în genunchi sau pe burtă cum a fost toată viața și cum îl vedeți si astăzi”, a spus Anamaria Prodan, pentru sursa citată.