Dosar penal Florin Cîțu. Toată povestea din tribunalele Americii a fost făcută public

Ultimele două săptămâni au devenit un adevărat coșmar pentru Florin Cîțu. Plecat din postura de favorit la președenția PNL, acum premierul este pus în fața unor acuzații fără precedent. Un episod din tinerețea sa a ieșit în spațiul public. Evenimentele relatate amenință atât poziția de premier, cât și cea de viitor liderl PNL.

Și-așa un pion politic controversat, chiar și prin CV-ul studiilor sale, acum Florin Cîțu este pe cale să piardă tot. Un eveniment de pe vremea când era la studii în America, este pe punctul de a distruge tot ceea ce se presupune că a clădit actualul premier, din punct de vedere politic.

Dezvăluirea evenimentele în urma cărora a fost arestat, ar fi fost orchestrate de adversarii politici din tabăra lui Ludovic Orban. Actualul lider PNL, în direct la B1TV, a declarat că nu știa de acest episod. În același timp a mai declarat că nici premierul nu l-ar fi informat cu mult înainte de a-l propulsa în diferitele funcții politice de stat.

Imediat după apariția informațiilor incriminatoare, Florin Cîțu a iești în fața presei, în încercarea de a minimiza efectele și să-și justifice acțiunile. Unii analiști politici au considerat gestul acestuia, drept sinucidere politică. Alții l-au acuzat că a ascuns deliberat și că a mințit. Cu toate astea, Florin Cîțu venea în fața presei declarând:

„Acum 20 de ani am condus sub influența alcoolului și am plătit o amendă foarte mare. Este interesant că sub patru tururi de scrutin PSD nu a apărut această informație și apare acum, în competiția internă.

Eu am condus, a fost o greșeală, am plătit foarte scump, a trebuit să-mi vând și mașina și am mers un an de zile pe jos. Nu e ceva cu care să te mândrești.”, declara Florin Cîțu.