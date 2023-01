Dorinţa Simonei Halep pentru noul an. Alături de ce bărbat celebru din România a fost surprinsă sportiva

Simona Halep a avut un an foarte greu, după ce a fost în prim-plan în scandalul de dopaj și a divorțat de bărbatul cu care credea că își va face o familie. Aceasta a șters totul cu buretele și a încercat să se distreze în Noaptea dintre ani. Sportiva i-a surprins pe fani cu o fotografie alături de un bărbat celebru din România. Cine este și cum s-a distrat de Revelion jucătoarea de tenis?

Simona Halep, surprinsă alături de un bărbat celebru: cine este?

Fanii Simonei Halep știu că aceasta a avut un an extrem de greu. Sportiva a fost chiar suspendată temporar din circuit din cauza scandalului de dopaj în care este încă implicată. Amintim că cea din urmă a fost testată pozitiv cu substanța Roxadustat la un control antidoping efectuat la US Open 2022.

Din păcate, jucătoarea de tenis a avut parte de vești proaste și în viața personală, pentru că la mai puțin de un an de la căsătorie a decis să divorțeze de bărbatul cu care credea că își va face o familie. Halep se pare că a decis să petreacă Anul Nou în familie, la o petrecere restrânsă.

Ea s-a pozat lângă brad în Noaptea dintre ani și a împărtășit fotografia cu internauții. ,,2022 your clouds were heavy, 2023 show me the sun please”/ ,,2022 norii tăi au fost grei, 2023 arată-mi soarele, te rog’‘, a fost dorința postată de sportivă pe pagina sa oficială de Facebook.

De asemenea, ea încearcă să se mențină în formă chiar și dacă este suspendată temporar din tenis, așa că se antrenează continuu la complexul ”Stejarii Country Club”, deținut de Ion Țiriac. La finalul unei sesiuni de antrenament, Simo a avut parte de o întâlnire surpriză cu fotbalistul Laurențiu Buș.

Cei doi au făcut și o fotografie împreună care ulterior a fost distribuită pe rețelele de socializare. Bărbatul este în prezent jucătorul celor de la Corvinul Hunedoara. Sportivul a evoluat în trecut la mai multe echipe din Superliga, printre care Universitatea Cluj, Rapid, FC Botoșani și Astra Giurgiu.

A petrecut Crăciunul la Londra

Sportiva încearcă să stea cât mai departe de problemele din țară, așa că a decis să se bucure de Crăciun la Londra. Campioana noastră a decis să plece din țară cu cea mai bună prietenă.

Cele două au profitat din plin de fiecare moment și s-au distrat de minune. De asemenea, acestea au postat pe rețelele de socializare multe fotografii. ,,Să vă fie bine și frumos în suflet, fetelor! Londra e o poveste în orice anotimp!”, a comentat o fană.