Dorin Voiasciuc de la Chefi la cuțite 2021 șochează. De ce toți concurenții trebuie să aibă grijă cu el

Dorin Voiasciuc e unul din concurenții pe care telespectatorii i-au ținut minte imediat. Cu o poveste zdruncinată, plină de lecții și multă muncă, Dorin a venit să-și încerce șansa. Cum a surprins acesta și ce colegii de platou trebuie să aibă grijă cu el?

Chefi la cuțite 2021: Dorin Voiasiuc surprinde. Toți concurenții trebuie să aibă grijă

Dorin Voiasciuc a venit cu un preparat de campion în fața chefilor. Bărbatul în vârstă de 31 de ani a fost dispus să facă show încă de la preselecții. „Dovedim și facem show, pentru asta am venit. Lovim, luăm tot, luăm titlul și am plecat.

Dacă am trecut de etapa asta, dincolo calc pe cadavre, fac tot în spatele meu. Nu am prieteni în bucătărie, pentru titlu nu am pe nimeni prieten. O să fac orice să îmi ating scopul. Tea jut, te îndrum, dar nu îți dau titlul pe munca mea. Adică eu am chestia asta și la bucătărie”, a mărturisit concurentul.

Iată că a reușit să treacă de bootcamp și a ajuns direct în echipe, acolo unde își dorea. Bucătar de meserie, acesta nu se teme de nimeni și de nimic, știe că a muncit mult pentru locul pe care îl ocupă și nu vrea ca nimeni să i-l ia.

Determinarea sa poate fi un obstacol în calea altor colegi. Jurații emisiunii „Chefi la cuțite” își doresc de la cei aleși să treacă de etapa individuală și ca până la ultimele episoade unde vor găti singuri să învețe să lucreze în echipă.

„Ai gătit carnea asta mai bine decât am gătit eu la amuletă”

Voiasiuc a făcut sacrificii uriașe pentru a se bucura de statutul de bucătar pe care îl are acum și care l-a adus în fața unei experiențe consistente din viața sa. Părinții nu l-au susținut niciodată în această direcție, dar cu toate astea a reușit să ajungă unde și-a propus cu multă muncă și cu speranță.

Preparatul cu care s-a făcut cunoscut este un antricot de vită cu foie gras, dulceață de ceapă, piure de sfeclă, crustă de fistic și pastă de trufe. Spre surprinderea chefilor, bărbatul a gătit carnea perfect, primul semn că în spatele ușilor ar fi putut să se afle un profesionist: „Ai gătit carnea asta mai bine decât am gătit eu la amuletă”, i-a mărturisit Cătălin Scărlătescu. Fanii îi vor putea vedea parcursul la echipa verde pe care nu are de gând să o lase prea curând de izbeliște.