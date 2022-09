Dorian Popa, hotărât să îi învețe minte pe furnizorii de energie după explozia prețurilor la facturi. Decizia categorică a artistului: „E foarte simplu pentru toată lumea”

În urmă cu puțin timp, cântărețul Dorian Popa le-a transmis persoanelor care îl simpatizează, prin intermediul unui video postat pe YouTube, ce factură uriașă a primit la curent pentur o singură lună. Artistul construiește un cartier de vile în Domnești, iar acesta se afla zilnic pe șantier pentru a urmări evoluția lucrărilor. Astfel, aflat între două contoare de electricitate, Dorian Popa le-a dezvăluit fanilor suma pe care o fatorează furnizorului de energie. După câteva zile de analizat problema, acesta a revenit și cu o soluție pentru a economisi bani. Află și tu despre ce este vorba.

Dorian Popa este un artist extrem de talentat și de bine văzut de toată lumea, fiind o persoană cu puternică influență asupra persoanelor din generația de astăzi. Atunci când vine de situația financiară, artistul nu-și face nicio problemă în acest sens, mai mult, se pare că artistul se află în plină ascensiune, fiind implicat în construcția unui cartier de vile din Domnești.

Cu toate acestea, Dorian Popa nu rămâne indiferent la scumpirile uriașe care au pus stăpânire pe toată România, începând de la curent, gaze și alte utilități. Deși războiul din Ucraina are repercursiuni asupra acestor sectoare, artistul este șocat de suma uriașă care i-a venit de plată în această lună. Mai mult, Dorian le spune fanilor că presimțea potopul financiar ce urmează, astfel că și-a sacrificat și vacanța.

Dorian Popa a recunoscut de curând că banii nu sunt o problemă pentru el, însă acesta nu este un motiv pentru a-și bate joc de ei în acest fel. Artistul susține că lucrurile nu mai pot continua în acest fel, motiv pentru care, și-a făcut timp pentru a analiza problema amănunțit.

„Toată lumea voia să știe ce părere am eu despre facturile la curent. Dacă vorbeam de ceva până în 50% sau de dublarea lor, să zic că mai înțelegeam, dar s-au triplat. Urmează vremuri grele, ăsta e doar începutul.

Mi-am dat seama că ar trebui să fiu puțin mai atent, să nu mai fiu atât de delăsător și să nu mai plătesc tot ceea ce mi se bagă sub nas pentru motivul că muncesc și am bani. Am luat firul la despicat și am adunat toate informațiile.”, a declarat Dorian Popa pe YouTube.