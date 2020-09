Dorian Popa, intervenție estetică la 32 de ani! Ce i-a făcut esteticianul: ”Abia aștept să îmi crească”

Dorian Popa continuă să investească în imaginea sa, ca un adevărat artist ce este. Cunoscutul cântăreț a trecut recent pragul cabinetului medicului estetician și a împărțășit asta cu toți fanii lui. Ce modificare a ales să-și facă acesta?

Dorian Popa a ajuns la frumoasa vârstă de 32 de ani și a considerat că este momentul să intervină estetic. Pentru că imaginea este importantă în aceste vremuri, mai cu seamă când vorbim de persoane publice, solistul a decis să modifice ceva la el. Nu mai e un secret că Dorian Popa duce o viață de lux, așa că-și permite să-și facă orice poftă și să-și îndeplinească orice dorință. Ca de fiecare dată, artistul a împărtășit fiecare detaliu cu cei care-l urmăresc pe rețelele de socializare. Fanii au crezut inițial că ar fi vorba despre o rinoplastie, mai ales că forma și mărimea nasului său a fost un subiect mult discutat în mediul online, dar nu e vorba de o astfel de intervențe. Aceasta a apelat la o intervenție mult mai ușoară, dar care îi va aduce un plus de încredere și cu ajutorul căreia se va simți mult mai bine în pielea sa.

„Vă arăt că în 24 de ore sunt fără pansament, Johnutzuleeee. Mai avem câteva mici cojițe care se vor vindeca imediat, implantul arată senzațional, în spate am spray-ul cu care mă hidratez, cu săruri minerale. Sunt fresh can-can Johnutzuleee și abia aștept să îmi crească păruțul, să vă arăt cât de frumos îți poți îndeplini un vis în nici mai mult, nici mai puțin de 24 de ore Johnutzuleee” a spus Dorian Popa, pe contul său de Instagram. „Traseul implantului în a treia zi – sunt aproape 100% vindecat! Cam asta-i treaba”, a mai spus azi în cadrul unui insta story.

„Am multe imperfecțiuni, dar cea mai mare imperfecțiune vizibilă este nasul. Însă nu o schimb pentru că acolo e farmecul meu, ci pentru că îmi e teamă că rezultatul de după operație va fi mai nasol decât ce am acum, și anume un nas prea frumos. Am zis: decât frumușelul Dorian Popa, mai bine Dorian Popa cu nasul mare! Dinții îi aveam foarte frumoși – lumea știe acest lucru despre mine, pentru că nu sunt prezent în spațiul media de ieri, de azi –, însă nu aveau culoarea pe care mi-o doream și am descoperit că albirile sunt foarte dureroase și extrem de nocive. Atunci am zis că, din moment ce a apărut tehnologia fațetării dinților, eu vreau! Și mi-am făcut. Cam asta este tot”

Dorian Popa