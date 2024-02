Dorian Popa dezvăluie cât l-a costat, de fapt, să îşi parcheze maşina în balconul unui hotel din Germania. Nici Teo Trandafir nu l-a putut crede

A făcut furori cu o fotografie spectaculoasă ce a stârnit un val de speculații. Acum, Dorian Popa dezvăluie cât l-a costat, de fapt, să îşi parcheze maşina în balconul unui hotel din Germania. Teo Trandafir a rămas uimită când a aflat suma.

Dorian Popa nu mai are nevoie de prezentări. A cunoscut celebritatea pe micul ecran, și-a construit o carieră și pe scenă, însă mediul online pare să fie locul în care se poate exprima cel mai bine. În ultimii ani, a reușit să adune un număr impresionant de urmăritori, paginile sale de social media sunt în continuă creștere, uimind cu fiecare imagine pe care o postează.

În vara lui 2023, Dorian Popa a făcut furori în rândul internauților, în momentul în care a publicat o fotografie făcută în camera unui hotel din Germania, pe balconul căreia era parcată una dintre bijuteriile sale pe patru roți.

Invitat în cea mai recentă ediție a podcastului găzduit de Teo Trandafir, a făcut o dezvăluire surprinzătoare. Dacă mulți, inclusiv celebra prezentatoare, erau convinși că Dorian Popa a cheltuit o sumă uriașă să îşi parcheze maşina în balconul unui hotel din Germania, adevărul este cu totul altul.

Vedeta a dezvăluit că, pentru o noapte de cazare – ce a inclus și urcarea autoturismului în cameră – a trebuit să plătească în jur de 180 de euro, adică prețul unei camere într-un hotel de patru stele în România.

„Hai să îţi spun direct! Cazarea în hotelul respectiv (sunt doar două în lume) a costat doar 180 de de euro, cât ai da şi în Poiana Braşov. Eu nu m-am dus doar pentru o poză acolo, am stat o saptamanna în care am făcut conţinut pentru YouTube. Am decis să duc maşina pe platforma pentru că aşa a fost cel mai ok. Maşina se deprecia în cei 4000 de km dus-întors, am făcut un calcul, plus oboseala şi hotelurile ar fi costat de 3 ori mai mult decât ce am făcut eu”, a spus Dorian Popa, la podcastul lui Teo Trandafir.