Donația pe care Gigi Becali vrea să o facă Poliției Române: “Fac promisiune publică”

După recentul incident rutier în care a fost implicat, Gigi Becali, patronul de la FCSB, vine cu o promisiune neașteptată către Poliția Română. Ce donație este decis să facă și în urma cărui eveniment a luat această hotărâre?

Gigi Becali a fost implicat într-un grav accident de circulație în zona de nord a Capitalei, acolo unde latifundiarul s-a înscris într-o depășire cu consecințe nefericite. Afaceristul susține că a evitat o coliziune violentă cu un alt participant la trafic, iar autoritățile au confirmat ulterior că testele pentru consumul de alcool și substanțe interzise au avut rezultate negative.

Cu toate acestea, afaceristul s-a arătat nemulțumit de aparatura poliției și a promis că va face o donație mai mare, constând în aproximativ 100 de aparate moderne de testare a alcoolului și substanțelor interzise.

Într-un anunț public, Gigi Becali și-a exprimat frustrarea față de procedurile aparent încetine ale testelor și și-a exprimat dorința de a contribui la echiparea forțelor de ordine cu tehnologie mai avansată.

În contextul deschiderii unui dosar penal legat de incident, această promisiune vine ca un act de sprijin din partea latifundiarului pentru îmbunătățirea eficienței poliției în prevenirea accidentelor și gestionarea situațiilor de trafic.

Gigi Becali, latifundiar și patron al FCSB, a scăpat nevătămat. Contactat de GSP.ro, acesta a detaliat evenimentul, subliniind că a evitat o coliziune periculoasă prin manevrele rapide pe care le-a făcut.

„Nu că sunt bine, sunt foarte bine! Da, eu eram la volan. Am intrat într-o depășire, iar cel pe care l-am depășit s-a băgat și el în depășire, fără să se asigure. Ca să-l evit, am tras de volan și am intrat în șanț. Când intri într-o depășire și cel pe care-l depășești intră și el în depășire, se numește unghiul mort. Ca să-l evit, am intrat în șanț”, a explicat Becali.