Doliu uriaș în lumea filmului. A murit actorul care a jucat alături de Maia Morgenstern în ‘Patimile lui Iisus’

Cinematografia mondială, și colegii care s-au aflat pe platoul de filmare au primit o veste cruntă. Este doliu uriaș în lumea filmului, după aflarea veștii despre decesul acorului Christo Jivkov care a jucat alături de Maia Morgenstern în ‘Patimile lui Iisus’.

Actorul-producător Christo Jivkov s-a născut la 18 februarie 1975 la Sofia, Bulgaria. La scurt timp după ce a absolvit Academia Bulgară de Film și Teatru, s-a specializat în regie de film.

Jivkov a jucat alături de Jim Caviezel, Maia Morgenstern și Monica Bellucci în filmul lui Gibson „The Passion Of the Christ”, care a avut încasări de 612 milioane de dolari la nivel mondial. Se aștepta ca el să fie implicat în mult zvonita continuare, dacă și când aceasta se va realiza.

O posibilă continuare cu Jivkov în rolul principal

Așa cum s-a speculat în ultimii ani, ar exista intenția unei continuări a controversatei producții semnate de Mel Gibson, iar scenariul este încă ținut sub tăcere, deși se știe că va fi semnat de Randall Wallace, autorul lui Pearl Harbour, Braveheart și We Were Soldiers.

În „The Passion of the Christ”, partea a doua, Christo Jivkov ar fi trebuit să joace un rol principal, iar filmările erau așteptate să înceapă la sfârșitul anului 2018 sau la începutul anului 2019, cu o dată de lansare la sfârșitul anului 2019, dar nu s-a concretizat nimic, iar Mel Gibson nu a dat nicio altă informație. În ciuda multor zvonuri în jurul filmului, nu există nicio confirmare când sau dacă acesta va fi creat.

În ciuda unui buget de producție de doar 30 de milioane de dolari, „The Passion of the Christ” a doborât multe recorduri și a devenit un blockbuster. A fost unul dintre cele mai de succes din punct de vedere comercial al filmelor independente din toate timpurile și a stabilit un record pentru cel mai mare încasat film cu rating R din America de Nord. Deși a primit trei nominalizări la premiile Oscar la cea de-a 77-a ceremonie a premiilor Oscar, nu a câștigat niciun premiu.

Christo Jivkov, actorul de origine bulgară, a murit pe 1 aprilie

Conform primelor informații din presă, Christo Jivkov a murit duminică, 1 aprilie, la Los Angeles, după o luptă îndelungată cu cancerul, la doar 48 de ani. În afară de rolul din producția lui Mel Gibson, printre cele mai notabile lucrări ale sale se numără filmul „The Profession of Arms”, care a câștigat mai multe premii.

A fost distribuit în rolul principal, Giovanni de Medici, în lungmetrajul lui Ermanno Olmi din 2001, care a fost distins în 2002 cu nouă premii David di Donatello, inclusiv cel pentru cel mai bun film. Acest lucru a dus la o carieră importantă în cinematografia și televiziunea italiană.