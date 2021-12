Oana Sârbu trece prin momente de coșmar, chiar în preajma sărbătorilor. Vedeta a primit o veste extrem de proastă, pierzând una dintre cele mai dragi persoane din viața ei. Actrița a postat o fotografie pe rețelele sociale alături de un mesaj emoționant pentru cel care a plecat într-o lume mai bună. Oana Sârbu și-a luat rămas bun prin intermediul internetului și încearcă să rămână puternică.

Celebra actriță și-a pierdut tatăl, chiar în preajma sărbătorilor. Actorul Romulus Sârbu s-a stins din viață la 86 de ani. Toți cei care l-au cunoscut pe marele actor au transmis mesaje pline de regrete și condoleanțe. Oana a jucat cu tatăl ei pe aceeași scenă.

Din păcate, omul care a crescut-o a plecat dintre noi. Romulus Sarbu a fost un mare actor de pantomimă și balerin la teatrul de revistă Constantin Tanase în anul 1950.

Vedeta și-a pierdut cel mai bun prieten, tatăl și cel alături de care a jucat în numeroase spectacole. Artista este extrem de îndurerată.

Tot anul acesta, actrița și-a pierdut și mama, care a murit la 87 de ani. Ea a vorbit despre mama ei, la un moment dat.

„Am stat o oră și jumătate să mă mângâie mama (86 de ani) pe mână. Mama n-are nici un rid, nici pe frunte, nici pe obraji, am privit-o mai atent ca oricând.

Am stat să mă-ntrebe din când în când ce fac de am mâinile așa de catifelate și unde e Alex (fiul artistei – n.r.).

Doar am stat cu ei în bucătărie: n-am mai cumpărat nimic, n-am mai dereticat, nu i-am mai certat… Am ascultat, zâmbit, lăcrimat (în mine), privit, am încercat să-mi amintesc tot felul de lucruri atât de îndepărtate.

Oricum, mă trezesc și mă culc cu copilăria alături de ei, în gând și în suflet. Ca să-mi treacă sentimentul că îi văd tot mai micuți de la zi la zi.

Mama și tata (84 de ani) sunt împreună de la 17 ani (de 69 de ani – n.r.). Ciudat sentiment. Tata: «Mă suni când ajungi acasă, da?». Of, toate simțurile se pierd, doar emoția puternică, nu.

Aș mai fi stat cu ei. I-aș fi băgat în mine, să-i port într-un buzunar peste tot”, le-a spus vedeta fanilor.