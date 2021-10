Dramele prin care a trecut Oana Sârbu în perioada pandemiei. Suferinţa cruntă pe care o poartă actriţa în suflet

Oana Sârbu a trăit o adevărată tragedie în pandemie, când a pierdut două dintre cele mai importante persoane din viața ei. A revenit pe scena de la teatru pentru a mai uita de suferință.

Este considerată una dintre cele mai cunoscute artiste din România, gingășia și veselia fiind principalele trăsături care au câștigat, de-a lungul decadelor, simpatia a milioane de români. Oana Sârbu este veșnic tânără, cu un spirit liber și un zâmbet de milioane, capabil să topească și cea mai rece inimă.

În pandemie, însă, zâmbetul unic al Oanei Sârbu a dispărut de pe chipul ei frumos. Actrița a trecut prin momente cumplite atunci când și-a pierdut cele mai importante persoane din viață, mama și mătușa.

În august 2020, mama Oanei Sârbu se stingea din viață, lăsând un gol imens, imposibil de reparat, în sufletul artistei. Femeia avea probleme de sănătate, care s-au accentuat odată cu înaintarea în vârstă. Mama Oanei Sârbu avea 87 de ani când a trecut în lumea celor drepți.

„Problemele cu ea au început în urmă cu câțiva ani, vârsta și-a spus practic cuvântul. Am ajutat cât am putut pe partea medicală. O lună am încercat s-o salvez, dar nu s-a mai putut face nimic, împlinea 87 de ani. Eu nu pot să vorbesc despre mama.

O văd în fața mea, în spatele meu zâmbind, râzând, în cele mai frumoase haine ale ei. Am și eu acasă câteva haine de-ale ei. O văd și în mutra fratelui meu, care seamănă leit cu ea! E acolo încontinuu! Comunic în altă dimensiune cu ea.”, a povestit emoționată Oana Sârbu, în emisiunea Exclusiv VIP, de la Prima TV.