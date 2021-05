Doliu mare la Dinamo. Fotbalistul a murit răpus de cancer

Este doliu mare la Dinamo și mare durere pentru familia lui Alexandru Ciorniciuc. Tânărul în vârstă de 23 de ani a murit.

Fostul fotbalist al echipei Dinamo a pierdut lupta cu cancerul, iar vestea tristă a fost dată de tatăl lui, pe rețelele de socializare.

Durere imensă în familia tânărului Alexandru Ciorniciuc, care s-a stins din viață la vârsta de 23 de ani, miercuri noapte. El se mândrea cu titlul de campion la echipa Dinamo, la grupa de jucători născuți în 1998. El a fost supus mai multor intervenții pe creier, în Turcia, iar familia spera să-și revină.

De menționat este că pe data 21 aprilie, Alex a fost transportat din Turcia, cu o ambulanță, până în România. Din acel moment, fostul campion al lui Dinamo a fost băgat în comă indusă, iar corpul său nu a mai rezistat. A fost confirmat, în cele din urmă, decesul. Tatăl acestuia a făcut tristul anunț pe Facebook.

Prietenii, foștii colegi și toți cei care l-au iubit și l-au cunoscut pe Alexandru Ciorniciuc îl plâng pe acesta pe rețelele de socializare. Astfel că pe contul acestuia au curs mesaje triste, însoțite de fotografii din vremea în care Alex se bucura de viață. Trupul neînsuflețit al lui Alexandru Ciorniciuc a fost depus la capela de la Biserica ”Sfântul Nicolae”, din București.

”Omule mare, nici cuvintele nu mi le găsesc, sa-mi exprim tristețea pe care o am de azi dimineața, îți mulțumesc pentru toate sfaturile, pentru tot ce m-ai învățat și pentru felul tău de a fi… încă nu-mi vine sa cred ce am auzit și îmi doresc mult ca intr-o zi sa ne revedem, ai lăsat un gol imens in sufletul persoanelor care te-au întâlnit, îmi pare rau ca aceasta boala ți-a adus sfârșitul și îmi doresc ca acolo unde ești, sa fi bine. Rămas bun prietene, omule mare! Condoleanțe întregii familii și prietenilor!”

”Ciorniciuc Alex …. Dumnezeu sa te odihnească mi e greu sa cred ca s-a intamplat asta”, reprezintă numai câteva dintre mesajele postate pe contul tânărului.