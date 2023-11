Doliu în sportul românesc. A fost găsit mort în casă, la doar 24 de ani

Doliu în lumea sportivă, un luptător de K1 din Constanța a murit brusc, la doar 24 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc și nu înțeleg cum s-a întâmplat tragedia.

Vineri seară, la data de 3 noiembrie 2023, un sportiv de K1, Florin Dogaru, a fost găsit fără suflare la Fântânele, județul Constanța.

În momentul de față nu se cunosc cauzele decesului.

„În cauză se continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor producerii evenimentului”, a transmis IPJ Constanța.

Tânărul era luptător la AS Viitorul Fântânele, iar în 2017 a devenit campion național la KickBoxking, la categoria 63 kg.

Radu Medeleanu, antrenorul acestuia, a anunțat de curând trecerea acestuia la semiprofesioniști.

„Florin Dogaru, dupa ce a luptat cu toate fortele si a devenit Campion National la KickBoxing categoria -63kg, a hotarat sa faca pasul spre semiprofesionisti. Am incredere in el si consider ca poate oferi un spectacol la gale mai mari, televizate, decat cele de pana acum”, declara Radu Medeleanu pentru Graiul Dobrogei.