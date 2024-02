Doliu în muzica populară. A murit la 62 de ani, anunț tragic: care a fost cauza morții maestrului Mihai Amihalaichioaie

Pentru cei care l-au cunoscut pe maestrul Mihai Amihalachioaie, vestea morții a venit ca un șoc. Din păcate, conform celor apropiați, este doliu în muzica populară, după ce acesta a murit la 62 de ani. Citește mai departe și află care a fost cauza morții maestrului Mihai Amihalaichioaie.

Vestea dispariției solistului de muzică populară, la doar 62 de ani, a luat prin surprindere lumea muzicii populare din Republica Moldova, dar și din România.

Extrem de apreciat de românii de ambele părți ale Prutului, maestrul Mihai Amihalaichioaie, acordeonist și dirijor, a reușit în toți anii aceștia să-și încânte auditoriul cu prestațiile sale pe toate scenele din România și Moldova.

Pe lângă muzica populară, maestrul Mihai Amihalaichioaie era și un dirijor reptuat de muzică simfonică și de operă, deținând funcția de Dirijor al Orchestrei de Cameră a Municipiului Chișinău, și din această postură având nenumărate concerte pe scenele de gen.

Nu se știe când exact i s-a declanșat boala, dar în urma unor complicații, conform celor relatate de fiul său, Petru, avea să fie dus la o clinică de specialitate din Turcia, unde medicii de aici aveau să-i facă un transplant de ficat. Conform fiului, starea de sănătate, cel puțin pentru o perioadă, se stabilizase, iar medicii erau optimiști în ceea ce privește și recuperarea acestuia. Se pare că, toate premisele unei însănătoșiri aveau să fie date peste cap, boala recidivând, find vorba de un cancer la ficat în stadiul IV.

„Cu ajutorul Domnului și a tuturor celor care m-au ajutat, vreau să le mulțumesc neapărat și persoanelor pe care nu le cunosc și nu am dispus de careva contacte pentru a le mulțumi personal. Cu aceste gânduri, vă doresc la toți sănătate și toate cele bune! Aveți grijă de voi și de cei apropiați.”, scris Mihai Amihalaichioaie, la începutul lunii decembrie.

Datorită recidivei, maestrul avea să fie internat de urgență, numai că medicii nu au mai avut ce să facă pentru a-i salva viața. Astăzi, din păcate, este doliu în muzica populară, iar Mihai Amihalaichioaie a murit la 62 de ani, fiul regretatului artist fiind cel care a făcut anunțul.

”Tata… Un om, un copil al Domnului şi un creator de bunătate prin muzică. Acordeonist, muzician, dirijor, maestru… Pentru noi, cel mai mare titlu al său a fost de TATĂ. A trecut printr-o perioadă tare grea în ultimul an.

Am luptat împreună şi ne-am bucurat cu toţii că a trecut cu bine de operaţia de transplant. Am savurat ulterior timpul petrecut alături de el, gândindu-ne la viitor. Însă cu părere de rău, nu întotdeauna lucrurile decurg aşa cum îţi planifici. Boala necruţătoare a revenit, afectând agresiv şi restul organismului. Aşa că a luat inima-n dinţi, şi s-a luptat a doua oară. Doar că, la un moment dat, Dumnezeu a intervenit şi a zis: “Staţi un pic, dragii mei copii. Am Eu nevoie de Mihai, ca să mai discut cu el.

Că demult n-am mai stat noi de vorbă. Aşa, ca doi prieteni. Să-mi mai povestească liniştit despre viaţa sa şi să ne gândim împreună la viitorul sau drum de creaţie. Iar la final, O să-l trimit înapoi pe Pământ, să transmită dragoste, bunătate şi o rază de lumina tuturor.” Odihneşte-te în linişte, tata. Ai meritat asta.”, a transmis Petru Amihalaichioaie, conform publicației StarPopular.