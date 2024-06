Doliu în muzică! A murit unul dintre cei mai iubiți artiști, curg mesaje de condoleanțe pentru Shifty Shellshock

Shifty Shellshock, solistul trupei rock Crazy Town, a murit la vârsta de 49 de ani. Vestea morții artistului a fost confirmată de medicul legist din Los Angeles, după ce acesta a fost găsit fără suflare în locuința sa din LA, luni (24 iunie). Nicio cauză a morții nu a fost făcută publică.

A murit Shifty Shellshock de la Crazy Town

Shifty Shellshock, al cărui nume real a fost Seth Binzer, a co-fondat Crazy Town în 1999, după ce l-a întâlnit pe colegul său, Bret Mazur, cu câțiva ani mai devreme. De-a lungul anilor, trupa a lansat multe hituri, inclusiv „Butterfly”, care a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100 timp de două săptămâni.

Deși albumul lor de debut, The Gift of Game, s-a vândut în peste 1,5 milioane de copii, grupul s-a despărțit! Ulterior, au mai dat o șansă proiectului și au lansat al treilea album, The Brimstone Sluggers , în 2015.

De asemenea, Bizner a fost artist solo de-a lungul anilor și a lucrat cu producătorul și muzicianul britanic Paul Oakenfold pentru piesa din 2002 – „Starry Eyed Surprise”. Doi ani mai târziu, Bizner a lansat un album propriu numit Happy Love Sick.

Fanii starului american sunt șocați

Fanii au apelat la rețelele sociale pentru a-i aduce un omagiu lui Shifty Shellshock după vestea morții sale.

„Odihnește-te în pace, Shifty Shellshock din Crazy Town. Nu se poate nega că Butterfly a fost un artist absolut”, a scris un fan. „Se pare că Shifty Shellshock din Crazy Town a murit aseară. Trist. Condoleanțe familiei sale”, a adăugat altul.

Un al treilea fan a comentat: „Profund întristat de vestea că Shifty Shellshock de la Crazytown a murit. „Butterfly” este, în mod ironic, una dintre melodiile mele preferate din toate timpurile”.

În trecut, Shellshock fusese sincer cu fanii lui despre experiențele sale cu abuzul de substanțe, fiind internat la spital și în comă în 2012. A rămas în vizorul publicului deoarece a căutat să-și revină, apărând în reality show-uri precum Celebrity Rehab 1 și 2 , precum și Sober House 1 și 2.

În urmă cu opt săptămâni, Shellshock a scris un mesaj despre sobrietatea sa pe Instagram: „Sunt un iubitor decât un luptător…(…).”

Sub o fotografie a lui Shellshock pe Instagram, o persoană care s-a descris ca fiind un fan al cântăreței a comentat: „Vechi prieten RIP… amintește-ți cel mai bine de tine când erai copil pe un skateboard cu întreaga lume în fața ta… trimițând dragoste familiei tale. „