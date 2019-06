Doliu în lumea politică din Oradea. A murit Mihai Sturza, fostul primar al orașului

Este doliu în lumea politică din Oradea. Mihai Sturza, fostul primar al municipiului, a murit la vârsta de 69 de ani, în urma unui infarct. Medicii au încercat manevrele de resuscitare, dar nu s-a mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

A murit Mihai Sturza, fostul primar al orașului Oradea

Presa locală relatează că Mihai Sturza a încetat din viață, sâmbătă, 1 iunie, după ce a suferit un infarct. Unul dintre apropiații lui a mărturisit că s-a întâlnit cu el recent, iar fostul primar al municipiului Oradea părea că se simte bine, deși se știa de ceva vreme că are probleme cardiace.

„Nu-mi vine să cred, ieri dimineaţă (n.r.: 1 iunie) am băut cafeaua cu el, nu avea nimic, pentru ca astăzi (n.r.: ieri) să aflu că a murit. Am vorbit cu soţia fiului său şi Mihai era în Sălaj, în vizită, iar în jurul orei 14 i s-a făcut rău. Am înţeles că a făcut infarct”, a declarat Silviu Torjoc.

Mihai Sturza a fost primarul orașului Oradea între anii 1996 și 2000, din partea Convenției Democrate. În prezent era membru PNL Bihor. Decesul său i-a luat prin surprindere pe cei care îl cunoșteau, iar rețelele de socializare s-au umplut de mesaje de condoleanțe.

„Cu mare tristețe am primit vestea trecerii în neființă a fostul primar liberal al Oradiei din perioada 1996-2000, Mihai Sturza. Acesta a murit la vârsta 69 de ani. Suntem alături de familia îndurerată. Sincere condoleanțe!”, au scris pe Facebook reprezentanții PNL Oradea.

Trupul neînsuflețit al fostului primar a fost depus la o capelă din Sălaj și dus ulterior la Oradea. Înmormântarea va avea loc marți, 4 iunie.

„A fost un om deosebit, atent la nevoile celor din jur, gata oricand sa sara in ajutor. Dumnezeu sa-l ierte si sa-l odihneasca! Sincere condoleante familiei!”, a scris o persoană care l-a cunoscut pe Mihai Sturza.