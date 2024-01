Doliu în lumea muzicii din România. A murit Carmen Lela, la doar 38 de ani: care a fost cauza decesului

Înainte de a pierde lupta cu viața, sora ei, Lucia, anunța că starea lui Carmen s-a s-a agravat subit: „În acest moment ea luptă pentru viața ei. Avem nevoie de mulți oameni care să se roage pentru ea. Dumnezeu să aibă milă de ea”.

Carmen Lela era una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică populară și de petrecere de la noi din țară. Ea absolvise liceul ‘Regina Maria’ din Dorohoi și ajuta copiii care se aflau în sistemul de protecție al statului.

„Viața prin care am trecut, experiențele noastre – și sper ca și trăirile și rezultatele pe care noi le-am obținut în toți acești ani – să fie o inspirație pentru ceilalți. Am trăit și noi, ca și voi, experiențe rele, nu ușor de trecut, dar vrem astăzi ca cei care vă aflați într-un punct de răscruce să înțelegeți că totul are un rezultat bun dacă îți dorești acest lucru și lupți pentru ceea ce ți-ai dorit. Să nu renunțați niciodată la vise pentru că, la orice vârstă te-ai afla, aceste vise sunt singurele care te țin pozitiv pe tot parcursul timpului”, mărturisea Ciprian, fratele său, în urmă cu ani buni.