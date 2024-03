Doliu în lumea artistică. A murit unul dintre cei mai mari comedianți ai lumii, cine a fost Richard Lewis

La aproape un an după ce a anunțat că se retrage din stand-up, Richard Lewis s-a stins din viață la vârsta de 76 de ani. Evenimentul a avut loc marți, 27 februarie 2024, însă a ajuns în atenția publicului abia acum. Ce informații se știu până la momentul redactării acestui articol. Foto

Richard Lewis a murit marți, 27 februarie 2024

Comediantul și actorul Richard Lewis a murit marți, 27 februarie 2024, la domiciliul său din Los Angeles, după ce a suferit un atac de cord. Artistul era în vârstă de 76 de ani. Potrivit publicistului său, Jeff Abraham, americanul a avut parte de liniște în ultimele clipe din viață.

În aprilie 2023, Richard Lewis a anunțat că se retrage din stand-up, precizând că în 2021 a fost diagnosticat cu boala Parkinson. A suferit mai multe intervenții chirurgicale ce și-au pus amprenta pe un umăr, un șold și asupra spatelui său, potrivit informațiilor din spațiul public.

Rolul care i-a adus recunoaștere

Cel mai recent, Richard Lewis a jucat în sitcomul Curb Your Enthusiasm, de pe HBO. A câștigat multe roluri de actorie, interpretând alături de Jamie Lee Curtis în sitcomul ABC Anything But Love, apoi l-a jucat pe Prințul John în filmul parodic al lui Mel Brooks Robin Hood: Men in tights.

Pentru telespectatorii mai tineri, americanul a fost probabil cel mai bine cunoscut și apreciat ca pilonu al sitcomului Curb Your Enthusiasm, puternic improvizat, unde a jucat rolul principal, creat de prietenul său din copilărie Larry David, un co-creator al Seinfeld.

S-a impus în comedia neagră

Richard Lewis este unul dintre cele mai mari nume din comedie. S-a impus în industrie prin talentul său, dar și prin faptul că mai mereu a purtat haine negre. A făcut haz de necaz pe seama subiectelor sensibile, cum ar fi: vinovăția, anxietatea, nevroza… Iar tinerii l-au iubit pentru asta!

În memoria computerului său, Richard Lewis ar fi avut stocate circa 20 de mii de pagini de glume. La începutul carierei sale în stand-up, mâzgâlea fragmente pe blocuri, apoi lipea foi galbene cu glume pe podele, ca să le aibă drept referință. Succesul ce a urmat i-a oferit un imbold pentru a improviza.

Cum a ajuns să scrie „Cealaltă Mare Depresie”

A făcut glume chiar și pe seama problemelor din viața lui personală. Richard Lewis a redactat o carte intitulată Cealaltă Mare Depresie, în care a vorbit despre lupta împotriva alcoolismului. Cartea a fost publicată după câțiva ani de la momentul în care a reușit să se recupereze.

Pe scenă, Richard Lewis a povestit tuturor cum, de fapt, lucrarea a trebut să apară după o lungă umilință îndurată în 1999, când a fost inclus pe o pagină a absolvenților distinși în ghidul media de baschet al Universității de Stat din Ohio, unde a fost descris drept „actor, scriitor, comedian, bețiv”.