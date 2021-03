Doliu în fotbalul românesc. A murit impresarul Dumitru Tudor, infectat cu covid-19

Dumitru Tudor a murit la spitalul Sfântul Pantelimon din București, după ce fusese internat pe 9 martie, diagnosticat cu COVID-19. Fostul impresar a murit joi, la vârsta de 66 de ani, după ce s-a luptat cu virusul care face ravagii la nivel mondial.

Unul dintre cei mai vechi impresari din fotbalul românesc a decedat joi, 25 martie. El avea plămânii afectați în proporție de 70%, după ce a fost depistat cu COVID-19 și internat în spital. Fostul impresar fusese mutat la secția ATI, unde era conectat la masca de oxigen, potrivit ProSport.

„După un an în care credeam că am scăpat de COVID, nenorocitul de carcalac m-a lovit. Să dea Dumnezeu să scap cât mai repede”, a fost mesajul lui Dumitru Tudor, atunci când a aflat că a luat virusul.

Vestea vine după ce în luna septembrie, familia lui Dumitru Tudor a trecut printr-un alt moment delicat, după ce fiica impresarului, Mirela, a decedat în Franța.

Dumitru Tudor era unul dintre cei mai cunoscuți impresari de fotbal. El era cunoscut sub numele de Mitică Ciorbă. În urmă cu câteva luni, el primise o veste devastatoare. Fiica lui Mirela a murit.

Fostul impresar a avut o dispută cu Anamaria Prodan. Fostul impresar FIFA a jignit-o pe soția lui Laurențiu Reghecampf, despre care a spus că datorită lui a ajuns cine este acum,

“Mi-a zis că e adepta fotbalului, că îi place, că vrea să facă bani. Am luat-o cu mine în Italia, la Mutu. Eu am făcut-o ceea ce este acum (…) E ahtiată după televizor. O dai afară pe uşă şi-ţi intră pe geam. Şi nici proastă nu e!. E o mitomană de meserie! Dar a fost femeie norocoasă, pentru că a avut numai băieţi buni. Prima oară a fost măritată cu un baschetbalist, acum cu Reghe. Reghe e băiat bun. El e capul afacerilor cu pariuri, că el în Germania a învăţat să facă şmecheriile”, spunea în urmă cu mulți ani impresarul.

Anamaria Prodan a povestit că este șantajată de familia fostului impresar. Motiv pentru care a pus la cale un flagarant, în urma căruia Dumitru Tudor a fost prins că lua mită.

“Am luat legatura, telefoanele au fost puse sub supraveghere, toate mesajele au ramas in telefon, nu a fost o chestie sa ne jucam, pentru ca nu mai avem nevoie de inca un scandal. Saptamanal este un atac sustinut asupra familiei noastre.

Toate lucrurile astea sunt inregistrate, sunt si audio, si video. Eu in viata asta nu am omorat o musca si nu mai pot trai in teroare. Noi ne-am terminat treaba si am plecat, si nu stiu cum l-au ridicat, nici nu am vrut sa vad asa ceva.

In momentul in care el m-a santajat pana in ultima secunda, dupa ce i-am dat banii mi-a promis solemn ca din momentul acela nu mai spune nimic de noi. Atunci am iesit din restaurant si nu mai stiu nimic. E vina mea ca nu am facut acest pas de la inceput”, au fost declarațiile impresarei, în scandalul de acum 9 ani